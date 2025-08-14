ওসিকে এলাকা ছাড়া করার হুমকি দেওয়া বিএনপি নেতার পদ স্থগিত

কক্সবাজারের মহেশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) এলাকা ছাড়া করার হুমকি দেওয়ার ঘটনায় আকতার হোসেন নামে এক বিএনপি নেতার পদ স্থগিত করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিএনপি নেতা আকতার হোসেন মহেশখালী পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক ছিলেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি আকতার হোসেনের সব পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মহেশখালী থানার ওসিকে অশোভন গালিগালাজ করে হুমকি এবং সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের জন্য পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কক্সবাজার জেলা বিএনপির সদস্য ও দলের মহেশখালী পৌরসভা কমিটির সাবেক আহ্বায়ক আক্তার হোসেনের প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলের সকল পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছে।
এর আগে, গতকাল এক স্মরণসভায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনজুরুল হককে এই হুমকি দেন তিনি। এটা নিয়ে রাত থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফেসবুকে নানান সমালোচনা হয়। বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গতকাল বুধবার দুপুরে মহেশখালী পৌরসভার বাবুর দিঘির পাড়ে পৌর বিএনপির এক স্মরণসভা হয়।
ছড়িয়ে পড়া এই ভিডিওতে আকতার হোসেন বলেন, ‘থানার ওসির চেম্বার এখন দোকানে পরিণত হয়েছে, যেখানে টাকা দিলে মামলা নেওয়া হয়। যে টাকা বেশি দেবে তার মামলা নেবে। আগামীকাল (আজ বৃহস্পতিবার) থেকে যদি আপনার (ওসি) বিরুদ্ধে একটা অভিযোগও আসে, মহেশখালী থেকে বের করে দেব।’
আকতার হোসেন ওসিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘ওসি সাহেব, ফাজলামি অনেক শুনেছি, অভিযোগ অনেক পেয়েছি। মহেশখালী থেকে বের করব। এটা ওয়াদা আমার। টাকার বিনিময়ে আওয়ামী দোসরদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করছেন—সব খবর আমার কানে আসে। আমি বেঁচে থাকতে এই মহেশখালীর মাটিতে আওয়ামী দোসরদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা যাবে না।’