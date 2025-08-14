সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ওসিকে এলাকা ছাড়া করার হুমকি দেওয়া বিএনপি নেতার পদ স্থগিত

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৬

কক্সবাজারের মহেশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) এলাকা ছাড়া করার হুমকি দেওয়ার ঘটনায় আকতার হোসেন নামে এক বিএনপি নেতার পদ স্থগিত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিএনপি নেতা আকতার হোসেন মহেশখালী পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক ছিলেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি আকতার হোসেনের সব পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মহেশখালী থানার ওসিকে অশোভন গালিগালাজ করে হুমকি এবং সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের জন্য পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কক্সবাজার জেলা বিএনপির সদস্য ও দলের মহেশখালী পৌরসভা কমিটির সাবেক আহ্বায়ক আক্তার হোসেনের প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলের সকল পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছে।

এর আগে, গতকাল এক স্মরণসভায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনজুরুল হককে এই হুমকি দেন তিনি। এটা নিয়ে রাত থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফেসবুকে নানান সমালোচনা হয়। বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গতকাল বুধবার দুপুরে মহেশখালী পৌরসভার বাবুর দিঘির পাড়ে পৌর বিএনপির এক স্মরণসভা হয়।

ছড়িয়ে পড়া এই ভিডিওতে আকতার হোসেন বলেন, ‘থানার ওসির চেম্বার এখন দোকানে পরিণত হয়েছে, যেখানে টাকা দিলে মামলা নেওয়া হয়। যে টাকা বেশি দেবে তার মামলা নেবে। আগামীকাল (আজ বৃহস্পতিবার) থেকে যদি আপনার (ওসি) বিরুদ্ধে একটা অভিযোগও আসে, মহেশখালী থেকে বের করে দেব।’

আকতার হোসেন ওসিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘ওসি সাহেব, ফাজলামি অনেক শুনেছি, অভিযোগ অনেক পেয়েছি। মহেশখালী থেকে বের করব। এটা ওয়াদা আমার। টাকার বিনিময়ে আওয়ামী দোসরদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করছেন—সব খবর আমার কানে আসে। আমি বেঁচে থাকতে এই মহেশখালীর মাটিতে আওয়ামী দোসরদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা যাবে না।’

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

কক্সবাজার বিএনপি সারাদেশ রাজনীতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পটুয়াখালীতে ইউএনওর অপসারণ দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ

আশুলিয়ায় শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, ১৫ পোশাক কারখানায় ছুটি ঘোষণা

পদ্মায় পানি বাড়ায় বন্ধ ১৩ বিদ্যালয়, ৪০ হাজার মানুষ পানিবন্দি

দৈনিক ইত্তেফাকে সংবাদ প্রকাশের পর সড়ক পরিদর্শনে নির্বাহী প্রকৌশলী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ব্যবসায়ীকে বালুতে পুঁতে ৪ কোটি টাকা আদায়, সাবেক বিএনপি নেতা আটক  

তিস্তার পানি বিপদসীমার ১৫ সেন্টিমিটার ওপরে, পানিবন্দি ১৫ হাজার পরিবার

সিলেটে পাথর লুটের অভিযোগে ইউপি চেয়ারম্যান আটক

মহেশখালী থেকে ওসিকে বের করে দেয়ার হুমকি বিএনপি নেতার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng