আশুলিয়ায় শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, ১৫ পোশাক কারখানায় ছুটি ঘোষণা

সাভারের আশুলিয়ায় নাসা গ্রুপের নাসা বেসিক কমপ্লেক্স নামে একটি কারখানায় বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ ও কারখানার সামনে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন কারখানার শ্রমিকরা। এসময় ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে নিরাপত্তা জনিত আশপাশে থাকা অন্তত ১৫টি পোশাক কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
শিল্পপুলিশ জানায়, সকালে নাসা গ্রুপের শ্রমিকরা কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। এরপর তারা সড়ক অবরোধ করে দেয়। শ্রমিকদের একটি অংশ অন্য একটি কারখানার সামনে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে। পরে সে কারখানার শ্রমিকদেরও বের করে আনার চেষ্টা করে তারা। এসময় নিরাপত্তাজনিত কারণে অন্তত ১৫টি কারখানা সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।
শ্রমিকরা জানান, বকেয়া বেতন না দিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। এতে সকালে কারখানার কয়েক হাজার শ্রমিক বকেয়া বেতনের দাবি জানান। পরে তারা বকেয়া বেতনের দাবিতে আব্দুল্লাহপুর-বাইপাইল সড়কের নিশ্চিন্তপুর অবরোধ করে রাখেন। তবে এখনো বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা সড়ক ছেড়ে কারখানার ভেতরে অবস্থান করছেন।
বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আইন বিষয়ক সম্পাদক খাইরুল মামুন মিন্টু বলেন, কারখানাটি প্রতি মাসের ৭ তারিখে বেতন পরিশোধ করে। কিন্তু গত মাসের বেতন পরিশোধ না করে চার দিনের ছুটির ঘোষণা করে। আজ শ্রমিকরা কারখানায় এসে দেখে আরও চার দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। পরে কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে। বিকেলে কারখানার সমস্যা সমাধানের জন্য মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি দলের বৈঠক হবে।
আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান বলেন, বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেছিলন। কিন্তু বর্তমানে শ্রমিকরা কারখানার ভেতরে অবস্থান করছেন। এখন পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত রয়েছে।