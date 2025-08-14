সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন নয়, সংবিধান সংশোধন করছে উত্তর কোরিয়া

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৯
উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন ও তার বোন কিম ইয়ো জং। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণ কোরিয়াকে 'মার্কিন দাস' আখ্যা দিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন না করার ঘোষণা দিয়েছে প্রতিবেশী উত্তর কোরিয়া। ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধন করে সম্পর্ক উন্নত না করার অবস্থানটি স্থির করা হবে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি প্রকাশিত এক বিবৃতিতে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের বোন কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-প্রধান কিম ইয়ো জং এমনটাই বলেছেন।

তিনি বলেন, 'আমরা বেশ কয়েকবার স্পষ্ট করে বলেছি, মার্কিন বিশ্বস্ত দাস এবং মিত্র কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের (দক্ষিণ কোরিয়া সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই এবং ভবিষ্যতে আমাদের সংবিধানে এই চূড়ান্ত অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করা হবে।'

এদিকে, সীমান্তে প্রচারণা চালানো 'লাউডস্পিকার' কিছু অংশ থেকে সরানো হয়েছে বলে যে প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে, সে বিষয়টি কিমের বোন অস্বীকার করেছেন।

তিনি বলেন, 'আমরা কখনো সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত লাউডস্পিকারগুলো সরিয়ে ফেলিনি এবং অপসারণ করতেও রাজি নই।'

২০২৪ সালের অক্টোবর উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে একটি 'শত্রু রাষ্ট্র' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করেছে। এই প্রস্তাব কিম জং উন একই বছরের জানুয়ারিতে দিয়েছিলেন।

তিনি প্রস্তাব করেন, দক্ষিণ কোরিয়াকে প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি সংবিধানে যুদ্ধের ক্ষেত্রে 'দক্ষিণ কোরিয়ার ভূখণ্ড ফিরিয়ে নেওয়ার' বিকল্প রাখা হোক। তিনি আরও প্রস্তাব করেন, দুই কোরিয়ার 'শান্তিপূর্ণ পুনঃএকত্রীকরণের' ধারণা থেকে সরে আসা হোক।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

এশিয়া বিশ্ব সংবাদ উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া কিম জং উন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধের জন্য ‘আর্মি রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা পাকিস্তানের

বাইডেনের ছেলের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের মামলার হুমকি ট্রাম্পের স্ত্রীর

ইসরায়েলের সহায়তায় চলছে সিরিয়া ভাঙার পরিকল্পনা, শামিল যুক্তরাষ্ট্রও

করাচিতে স্বাধীনতা দিবসে ফাঁকা গুলি ছুড়ে নিহত ৩, আহত ৬৪

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুদ্ধ অবসানে রাজি না হলে রাশিয়া ‘গুরুতর পরিণতি’ ভোগ করবে: ট্রাম্প

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় একদিনে নিহত আরও ১০০ ফিলিস্তিনি

ইতালির উপকূলে নৌকাডুবিতে অন্তত ২৬ অভিবাসীর মৃত্যু

ভারতকে সিন্ধু পানিচুক্তি মেনে চলতে বলল আন্তর্জাতিক সালিশি আদালত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng