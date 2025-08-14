দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন নয়, সংবিধান সংশোধন করছে উত্তর কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়াকে 'মার্কিন দাস' আখ্যা দিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন না করার ঘোষণা দিয়েছে প্রতিবেশী উত্তর কোরিয়া। ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধন করে সম্পর্ক উন্নত না করার অবস্থানটি স্থির করা হবে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি প্রকাশিত এক বিবৃতিতে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের বোন কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-প্রধান কিম ইয়ো জং এমনটাই বলেছেন।
তিনি বলেন, 'আমরা বেশ কয়েকবার স্পষ্ট করে বলেছি, মার্কিন বিশ্বস্ত দাস এবং মিত্র কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের (দক্ষিণ কোরিয়া সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই এবং ভবিষ্যতে আমাদের সংবিধানে এই চূড়ান্ত অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করা হবে।'
এদিকে, সীমান্তে প্রচারণা চালানো 'লাউডস্পিকার' কিছু অংশ থেকে সরানো হয়েছে বলে যে প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে, সে বিষয়টি কিমের বোন অস্বীকার করেছেন।
তিনি বলেন, 'আমরা কখনো সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত লাউডস্পিকারগুলো সরিয়ে ফেলিনি এবং অপসারণ করতেও রাজি নই।'
২০২৪ সালের অক্টোবর উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে একটি 'শত্রু রাষ্ট্র' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করেছে। এই প্রস্তাব কিম জং উন একই বছরের জানুয়ারিতে দিয়েছিলেন।
তিনি প্রস্তাব করেন, দক্ষিণ কোরিয়াকে প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি সংবিধানে যুদ্ধের ক্ষেত্রে 'দক্ষিণ কোরিয়ার ভূখণ্ড ফিরিয়ে নেওয়ার' বিকল্প রাখা হোক। তিনি আরও প্রস্তাব করেন, দুই কোরিয়ার 'শান্তিপূর্ণ পুনঃএকত্রীকরণের' ধারণা থেকে সরে আসা হোক।