সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘মেঘ বিস্ফোরণে’ ভারতে ১০ জনের মৃত্যুর শঙ্কা

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৬
মেঘ বিস্ফোরণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যা

ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মিরে মেঘ বিস্ফোরণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর শঙ্কা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় অনেক মানুষ হতাহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) জম্মু কাশ্মিরের চাশোটিতে ভয়াবহ এ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে। এরপর সেখানে উদ্ধারকর্মীরা ছুটে যান। উদ্ধারকারীদের বেশ কয়েকজন মানুষকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে দেখা গেছে।

বার্তাসংস্থা পিটিআইকে স্থানীয় এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তারা মেঘ বিস্ফোরণ ১০ জনের মৃত্যুর শঙ্কা করছেন।

মেঘ বিস্ফোরণের ইংরেজি শব্দ ‘ক্লাউড ব্রাস্ট’। এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যখন কোথাও হঠাৎ করে মেঘ জমে যায় এবং এর প্রভাবে খুবই কম সময়ের মধ্যে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয় তখন এটিকে ক্লাউড ব্রাস্ট বলা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় আক্রান্ত অঞ্চলে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়। যা চোখের পলকে নিচু এলাকার সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

জম্মু কাশ্মিরে প্রতিবছর কিসওয়ারের মাতা চণ্ডী হিমালয় তীর্থস্থানের বার্ষিক যাত্রা হয়। এই তীর্থস্থানে যেতে চাশোটি হয়ে যেতে হয়। চাশোটি হলো তীর্থস্থানে যাত্রা শুরুর স্থান। অঞ্চলটি বেশ দুর্গম। এই চাশোটি গ্রামের পর আর গাড়ি যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। মেঘ বিস্ফোরণে আকস্মিক বন্যার কারণে এবারের বার্ষিক যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় এক কর্মকর্তা।

জম্মু ও কাশ্মিরের লেফটেনেন্ট গভর্নর মনোজ সিনহা পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে উদ্ধার অভিযানে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

ভারত বন্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধের জন্য ‘আর্মি রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা পাকিস্তানের

‘মৃত ভোটারদের’ সঙ্গে চা পান করলেন রাহুল গান্ধী 

ভারতকে সিন্ধু পানিচুক্তি মেনে চলতে বলল আন্তর্জাতিক সালিশি আদালত

‘বাঙালি আর বাংলাদেশি একই’, ভারতের হোটেলে জায়গা হলো না কলকাতার বাসিন্দার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মোদির চীন সফরের আগে ভারত যাচ্ছেন বেইজিংয়ের শীর্ষ কূটনীতিক

সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে পারেন মোদি: রিপোর্ট

কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তান সেনার গুলিতে ২ ভারতীয় সেনা নিহত

সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি: ভারতকে ‘উচিত শিক্ষা’ দেওয়ার হুমকি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng