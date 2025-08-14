পটুয়াখালীতে গাঁজাসহ মা-ছেলে আটক

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে ২৬ পুরিয়া গাঁজা (১৯৫ গ্রাম) এবং মাদক বিক্রির নগদ ৫ হাজার টাকাসহ মা ও ছেলেসহ চার মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ।
বুধবার রাতে উপজেলার দেউলী সুবিদখালী ইউনিয়নের উত্তর সুবিদখালী গ্রামে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
আটককৃতরা হলেন- মোছা. হেলেনা বেগম (৫০); তার ছেলে মো. সাগর মৃধা (৩৫); তানিয়া আক্তার (২৫), শাহীন মৃধার স্ত্রী; মো. ইসমাইল (১৫), মাধবখালী ইউনিয়নের বাজিতা দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামের সুমন হাওলাদারের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আটককৃতরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক কারবারির সঙ্গে জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।
বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে বসতঘর থেকে ২৬ পুরিয়া গাঁজা (মোট ওজন ১৯৫ গ্রাম) এবং গাঁজা বিক্রির নগদ ৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।
মির্জাগঞ্জ থানার ওসি মো. নজরুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।