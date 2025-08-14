সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অলিম্পিক মাথায় রেখে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের বিড করবে ভারত

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৬
ছবি: সংগৃহীত

অলিম্পিক আয়োজনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে বড় পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে ভারত। ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য বিড করার ঘোষণা দিয়েছে দেশটির অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (আইওএ)। যা মূলত ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনে ভারতের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনারই অংশ।

বুধবার (১৩ আগস্ট) এক বৈঠকের পর আইওএ সভাপতি পি.টি. উষা স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেন, 'আমাদের প্রস্তুতি চলবে।'

আয়োজক শহর হিসেবে বিবেচনায় আছে রাজধানী নয়াদিল্লি—যেখানে ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমস হয়েছিল, যদিও সে আয়োজন জর্জরিত ছিল নির্মাণ বিলম্ব, নিম্নমানের অবকাঠামো এবং দুর্নীতির অভিযোগে। এছাড়া পূর্ব ভারতের ওড়িশা রাজ্যের ভুবনেশ্বর এবং গুজরাটের আহমেদাবাদও সম্ভাব্য আয়োজক শহরের তালিকায় রয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজ রাজ্যের শহর আহমেদাবাদে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। মোদির নামাঙ্কিত এই ভেন্যুতেই হয়েছিল ২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনাল। ভারত ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিকে (আইওসি) ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের জন্য আনুষ্ঠানিক আগ্রহপত্র দিয়েছে।

কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের দৌড়ে নাইজেরিয়াসহ আরও অন্তত দুই দেশ রয়েছে। ২০২৬ সালের জন্য ভিক্টোরিয়া রাজ্যের সরে দাঁড়ানোর পর আয়োজক সংকটে পড়ে ইভেন্টটি; শেষমেশ গ্লাসগো একটি ছোট আকারের সংস্করণ আয়োজনের দায়িত্ব নেয়।

আইওএর অনুমোদন পাওয়ার পর আগস্টের শেষ নাগাদ ভারতকে আনুষ্ঠানিক বিড জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নভেম্বর মাসে গ্লাসগোতে ঘোষণা করা হবে।

আইওএ নির্বাহী সদস্য রোহিত রাজপাল টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, 'আমরা পূর্ণাঙ্গ আয়োজন করবো, যেখানে এমন সব খেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যেগুলোতে আমরা ভালো এবং সর্বোচ্চ পদক জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।'

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ভারত কমনওয়েলথ অলিম্পিক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চুপিসারে বাগদান সারলেন শচীনপুত্র অর্জুন

ঘরোয়া ক্রিকেটেও নিষিদ্ধ ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত ভারতীয় ক্রিকেটার

কোহলি-ডি ভিলিয়ার্সের ফোন পেলেন মুদি দোকানদার, একটু পরই হাজির পুলিশ

এশিয়া কাপ হকি থেকে সরে দাঁড়ালো পাকিস্তান, বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ ভারতের 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভেসলিন ব্যবহার করে ওভালে জিতেছে ভারত, দাবি পাকিস্তানের সাবেক পেসারের

শুধু টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেই ৬০০০ রান করলেন রুট!

‘পক্ষপাতিত্ব ও ভণ্ডামির’ অভিযোগে সাবেকদের টুর্নামেন্ট বর্জনের ঘোষণা পাকিস্তানের

বরখাস্ত হওয়া খালিদ জামিল এখন ভারতের দায়িত্বে

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng