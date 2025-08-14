এক বছর আগে নির্মাণ শেষ হলেও চালু হচ্ছে না ফায়ার সার্ভিস স্টেশন

এক বছর আগে নির্মাণ শেষ হলেও চালু করা যাচ্ছে না নেত্রকোনার হাওরবেষ্টিত খালিয়াজুরী উপজেলার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনটি। ফলে অগ্নিকাণ্ড, নৌ দুর্ঘটনাসহ বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতিতে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন হাওরবাসী।
জানা গেছে, আশপাশের উপজেলাগুলোর তুলনায় খালিয়াজুরীর স্টেশনটি বিশেষ ক্যাটাগরির হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এই স্টেশন থেকে সড়ক ও নৌপথে সেবা দেওয়ার সুযোগ থাকলেও, মূল সড়কের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় ফায়ার সার্ভিসের যানবাহন বের হতেও পারছে না। অথচ এখানে সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি, যানবাহন, জনবল ও ডুবুরি দল প্রস্তুত রয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা মো. হাবিবুল্লাহ বলেন, বর্ষা মৌসুমে নৌপথে সেবা দেওয়ার জন্য উপযোগী স্টেশন তৈরি হলেও চলতি বর্ষায় কোনো সেবা পাচ্ছি না এটা মেনে নেওয়া কষ্টকর।
নেত্রকোনা ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান জানান, সংযোগ সড়কের জন্য গণপূর্ত বিভাগ একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করেছে। এতে মাটি ভরাট, প্রটেকশন ওয়াল ও পিচ ঢালাইসহ কাজের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ২২ লাখ টাকা।
এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ময়মনসিংহ বিভাগের উপ-পরিচালক পূর্ণ চন্দ্র মুৎসুদ্দি বলেন, স্টেশনটি এখনও আমাদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর হয়নি। খুব শিগগিরই তা সম্পন্ন হবে এবং সংযোগ সড়কের বিষয়টি মহাপরিচালকের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।
এর আগে ২০২২ সালে খালিয়াজুরী উপজেলা সদরে ৩ কোটি ৫২ লাখ টাকা ব্যয়ে ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটির নির্মাণকাজ শুরু করে গণপূর্ত বিভাগ। নির্মাণ শেষ হয় প্রায় এক বছর আগে।