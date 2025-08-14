ক্রিকেটারকে বেআইনিভাবে টাকা দিয়েছে চেন্নাই— অভিযোগ অশ্বিনের

আগামী আইপিএলের আগে অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ছেড়ে দিতে পারে চেন্নাই সুপার কিংস। এমন গুঞ্জনের মধ্যেই ফ্র্যাঞ্চাইজিটির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ভারতের সাবেক এই ক্রিকেটার। কিছু দিন আগেই মহেন্দ্র সিং ধোনির দলের পেশাদারিত্ব নিয়ে কথা বলেছিলেন তিনি। এবার চেন্নাইয়ের আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ এনেছেন অশ্বিন।
আইপিএলের মাঝপথে চোট পেয়ে ছিটকে যান চেন্নাইয়ের পেসার গুরজাপনীত সিং। তার জায়গায় ২.২ কোটি রুপিতে সই করানো হয় ব্রেভিসকে। কিন্তু অশ্বিনের দাবি, কাগজে-কলমে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি অর্থ ব্রেভিসকে দেওয়া হয়েছে।
নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেন, ‘পরিবর্ত হিসেবে সই করাতে গেলে বেস প্রাইসে নিতে হতো। সে কারণেই বেশ কয়েকটি দলের আগ্রহ থাকলেও তারা শেষ পর্যন্ত ব্রেভিসকে নেয়নি। এমন পরিস্থিতিতে এজেন্টদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটাররা অনেক সময় দাবি করেন, বাড়তি টাকা দিলে দলে আসব।’ ব্রেভিসের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে বলে দাবি অশ্বিনের।
তিনি আরও বলেন, ‘এরকম দাবি ক্রিকেটাররা তখনই করে যখন তারা বুঝতে পারে যে পরের মৌসুমে নিলামে উঠলে অনেক বেশি দাম পাবে। তাই ক্রিকেটাররা বলে দেয়, এই মৌসুমে বেশি টাকা না দিলে পরের মৌসুমে আর এই দলে থাকব না। ব্রেভিসকে অর্থ দেওয়ার জন্য চেন্নাই প্রস্তুত ছিল, তাই ও দলে যোগ দিয়েছে। আইপিএলের শেষের দিকে চেন্নাইয়ের দলও বেশ শক্তিশালী হয়েছিল।’
অশ্বিনের এমন বিস্ফোরক অভিযোগের প্রেক্ষিতে চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষে থেকে এখনও কিছুই বলা হয়নি। দীর্ঘ সাত বছর চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে খেলেছেন অশ্বিন। এরপর পাঞ্জাব, দিল্লি ক্যাপিটালস, রাজস্থান রয়্যালসে খেলে গত বার ফের ফিরে এসেছিলেন সিএসকে’তে। ২০২৫ সালের মেগা নিলামে ৯.৭৫ কোটি রুপিতে অশ্বিনকে কেনে চেন্নাই।