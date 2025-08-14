‘নির্বাচিত সরকার ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব টিকে থাকবে না’

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু বলেছেন, নির্বাচিত সরকার ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব টিকে থাকবে না। দেশকে বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণে একমাত্র সমাধান হচ্ছে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে লাকসাম পৌরসভা অডিটোরিয়ামে মনোহরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
বরকত উল্লাহ বুলু বলেন, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে সংস্কার চলে। কিন্তু সংস্কার কখনও নির্বাচন বিলম্ব করার অজুহাত হতে পারে না। সেনাবাহিনী ডিসেম্বরের মধ্যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলেছে, তাদের ভূমিকা দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ।
তিনি সেনাবাহিনী সম্পর্কে কটূক্তিকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যারা সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তারা বাংলাদেশের বন্ধু নয়। তারা অন্য দেশের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করতে চায়।
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব ইলিয়াছ পাটওয়ারী। উদ্বোধন করেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক ও কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাকারিয়া তাহের সুমন। প্রধান বক্তা ছিলেন শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মো. আবুল কালাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মোস্তাক মিয়া। সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন কুমিল্লা মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক উৎবাতুল বারী আবু, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম, যুগ্ম-আহ্বায়ক আমিরুজ্জামান আমির, প্রয়াত সাবেক এমপি কর্নেল (অব.) আনোয়ারুল আজিমের কন্যা সামিরা আজিম দোলা প্রমুখ।
সম্মেলন শেষে আলহাজ্ব ইলিয়াছ পাটওয়ারীকে সভাপতি এবং অধ্যাপক সরওয়ার জাহান ভূঁইয়া দোলনকে সাধারণ সম্পাদক করে মনোহরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সদ্য নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক দোলন। উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ সুলতান খোকন, যুগ্ম আহ্বায়ক ইউসুফ ভূঁইয়া, প্রফেসর আলী মর্তুজা ভূঁইয়া, আবুল বাসার কিরন, এস. এম. মুনসুর আলম, এম. শওকত হোসেন শিহাব প্রমুখ।