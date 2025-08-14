স্কুলে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি ছাদিয়া

মাদারীপুরের শিবচরে ছাদিয়া আক্তার (১১) নামে পঞ্চম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রী নিখোঁজ হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে স্কুলে যাওয়ার কথা বলে বাসা থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি সে। নিখোঁজ ছাদিয়া শিবচর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।
নিখোঁজের পরিবার জানায়, স্কুলে গিয়েছিল বলে জানিয়ে ছাদিয়া বাসা থেকে বের হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পরও ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়-স্বজনসহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে। কোথাও সন্ধান না পেয়ে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) শিবচর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।
ছাদিয়ার খোঁজ না পেয়ে পরিবার চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাচ্ছে।
শিবচর থানার ওসি মো. রকিবুল ইসলাম জানান, ছাত্রীর মা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। বিষয়টি আমরা গুরুত্বসহকারে দেখছি এবং ছাত্রীকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।