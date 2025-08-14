সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্কুলে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি ছাদিয়া

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৭
নিখোঁজ ছাদিয়া আক্তার।

মাদারীপুরের শিবচরে ছাদিয়া আক্তার (১১) নামে পঞ্চম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রী নিখোঁজ হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে স্কুলে যাওয়ার কথা বলে বাসা থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি সে। নিখোঁজ ছাদিয়া শিবচর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

নিখোঁজের পরিবার জানায়, স্কুলে গিয়েছিল বলে জানিয়ে ছাদিয়া বাসা থেকে বের হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পরও ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়-স্বজনসহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে। কোথাও সন্ধান না পেয়ে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) শিবচর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।

ছাদিয়ার খোঁজ না পেয়ে পরিবার চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাচ্ছে।

শিবচর থানার ওসি মো. রকিবুল ইসলাম জানান, ছাত্রীর মা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। বিষয়টি আমরা গুরুত্বসহকারে দেখছি এবং ছাত্রীকে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

মাদারীপুর সারাদেশ নিখোঁজ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বুনোহাতির আতঙ্কে সীমান্তের ১০ গ্রামের মানুষ

‘নির্বাচিত সরকার ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব টিকে থাকবে না’

এক বছর আগে নির্মাণ শেষ হলেও চালু হচ্ছে না ফায়ার সার্ভিস স্টেশন

রংপুরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি গ্রেপ্তার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পটুয়াখালীতে গাঁজাসহ মা-ছেলে আটক

মাদকাসক্ত ছেলেকে পুলিশে দিলেন মা

তারাগঞ্জে দুজনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় চার আসামির তিন দিনের রিমান্ড

সংস্কার হয়নি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৮৪ বিদ্যালয়, ফেরত গেল সাড়ে ১২ কোটি টাকা 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng