বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘ভিউ বাণিজ্যের জন্য আর কত নিচে নামবেন’— প্রশ্ন হৃদয়ের

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০১
তাওহীদ হৃদয়। ছবি: সংগৃহীত

শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের পর বেশ কিছুদিন বিশ্রামে ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা। তবে আসন্ন এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজকে সামনে রেখে আবারও শুরু হয়েছে অনুশীলন ক্যাম্প।

প্রথম দিকে সব ক্রিকেটার না থাকলেও ধীরে ধীরে যোগ দিয়েছেন তারা। শুধু বাকি রয়েছেন ব্যাটার তাওহীদ হৃদয়। কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডে ছিলেন ডানহাতি এই ব্যাটার। তবে বর্তমানে দেশেই রয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে হৃদয় লেখেন, 'বাংলাদেশে এসেছি বেশ কয়েকদিন হলো। মায়ের ক‍্যান্সার চিকিৎসার জন‍্য সকাল থেকে মাকে নিয়ে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরের একটি হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করছি। এরকম সময় আমি ইংল‍্যান্ড নাকি তুরস্ক সেটা যাচাইয়ের জন‍্য এত ফোন।'
 
গণমাধ্যমের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে হৃদয় লেখেন, 'ভিউ বাণিজ্যর জন‍্য আর কত নিচে নামবেন আপনারা? পাবলিক ফিগার হলেও আমিও একজন মানুষ, আমারও পারিবারিক সমস্যা থাকতে পারে। আমিও মানুষিকভাবে সবসময় ঠিক নাও থাকতে পারি। ফোন ধরতে সময় পাচ্ছি না, তাই এখানেই ক্লিয়ার করলাম।'

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল

