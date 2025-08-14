ডা. ফারাহ দীনাকে হাজির করতে বাবা-মাকে হাইকোর্টের নির্দেশ

ডা. ফারাহ দীনাকে আগামী ২০ আগস্ট সকাল ১১টায় হাজির করতে তার বাবা মো. দেলোয়ার হোসেন ও মা রওশন আরা দেলোয়ারকে দিয়েছেন হাইকোর্ট।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি সায়েদ জাহেদ মনসুরের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। ফারাহ দীনাকে হাজির করার নির্দেশনা চেয়ে হেবিয়াস কর্পাস রিটের শুনানি নিয়ে আদালত এ আদেশ দেন।
আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার আসিফ বিন আনওয়ার।
এর আগে ডা. ফারাহ দীনার পক্ষে রিটটি দায়ের করেন তার দুই শৈশবের বন্ধু ব্যারিস্টার শারমিন লায়লা তন্বী ও ডা. তোহফা-ই-আইয়ুব।
রিট আবেদনে বলা হয়, তাদের বন্ধু ডাক্তার ফারাহ দীনা সম্প্রতি তাদের শরণাপন্ন হয়ে সাহায্য চান। তার বাবা-মা এবং স্বামী তাকে অব্যাহতভাবে জোরপূর্বক মানসিক হাসপাতালে ভর্তির হুমকি দিয়ে আসছিলেন। এ অবস্থায় তিনি আইনি ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য তাদের কাছে অনুরোধ জানান। গত ৯ আগস্ট থেকে ফারাহ দীনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ও তার কাজের জায়গায় গিয়ে কোনও খোঁজ না পেয়ে বাধ্য হয়ে এই হেবিয়াস করপাস রিট দায়ের করেন।
রিটে আরও উল্লেখ করা হয়, এর আগেও ২০১৮ সালে ফারাহ দীনাকে প্রায় চার মাস একটি মানসিক হাসপাতালে জোরপূর্বক আটকে রাখা হয়েছিল, যেখানে প্রাপ্ত চিকিৎসা ও ওষুধ তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে।
ডা. ফারাহ দীনা আল-বারাকা হাসপাতালে সনোলজিস্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। নিখোঁজ হওয়ার আগে উত্তরা এলাকায় বাবা-মায়ের বাসায় অবস্থান করছিলেন।