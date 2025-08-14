সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মেঘনায় সাড়ে ১৮ হাজার বস্তা সিমেন্ট নিয়ে ডুবে গেল জাহাজ

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৮

চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে ১৮ হাজার বস্তা সিমেন্ট বোঝাই এমভি চাঁদতারা নামে একটি কার্গো জাহাজডুবির ঘটনা ঘটেছে। অপর কার্গো জাহাজ এমভি জামালের ধাক্কায় ডুবে যায় এমভি চাঁদতারা। তবে দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজের ৮ জন স্টাফ স্থানীয়দের সহায়তায় নিরাপদে তীরে উঠতে সক্ষম হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ দিন বিকেলে দুর্ঘটনায় দায়ী জাহাজের বিরুদ্ধে সদর মডেল থানায় মামলা করেছেন ডুবে যাওয়া জাহাজের মাস্টার।

দুর্ঘটনার শিকার এমভি চাঁদতারার মাস্টার মামুন হোসেন জানান, গতকাল বুধবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জে শাহ সিমেন্ট কোম্পানির কারখানা থেকে সিমেন্ট বোঝাই করে মেঘনা নদী পাড়ি দেন। পরে সন্ধ্যা হওয়ায় চাঁদপুর সদরের রনাগোয়াল এলাকার পাশে নদীতে নোঙর করেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে যশোরের নোয়াপাড়ার উদ্দেশে রওনা দিলে নদীতে তীব্র স্রোতের কবলে পড়ে এমভি চাঁদতারা। এ সময় পাশের জাহাজ এমভি জামালের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। একপর্যায়ে জাহাজের ডেকের অংশের তলা ফেলে ডুবে যায়।ফলে সাড়ে ১৮ হাজার বস্তা সিমেন্ট পানিতে জমাট বেধে নষ্ট হয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, নদীতে তীব্রস্রোত থাকার পরও অপর জাহাজ এমভি জামালের মাস্টার বেপরোয়া গতিতে ওই জাহাজ চালানোর কারণে এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই ওই জাহাজের মাস্টারসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা করেছি।

ওই এলাকার বাসিন্দা আব্দুল কাদের জানান, সকালে তিনিসহ আরও কয়েকজন নদীপাড়ে ছিলেন। এ সময় দুর্ঘটনার শিকার জাহাজের স্টাফদের একটি নৌকা নিয়ে উদ্ধার করেন। 

নৌ পুলিশ হরিনাঘাট ফাঁড়ির উপপরিদর্শক দাদন মিয়া জানান, স্থানীয়দের সহায়তায় ডুবে যাওয়া জাহাজের স্টাফদের নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়েছে। চাঁদপুর কোস্ট গার্ডের সদস্যরা দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডুবে যাওয়া জাহাজের অবস্থান শনাক্ত করেছে।

বিআইডব্লিউটিএর উপপরিচালক ও বন্দর কর্মকর্তা বশির আলী খান জানান, যেখানে সিমেন্টবোঝাই কার্গো জাহাজ ডুবেছে, তা ঝুঁকিমুক্ত অর্থাৎ নৌ চ্যানেলের বাইরে। এরই মধ্যে বয়া দিয়ে মার্ক করে রাখা হয়েছে। যাতে পরবর্তীতে উদ্ধারকাজে সহায়তা হয়।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

সারাদেশ চাঁদপুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ত্রিশালে নওমুসলিম যুবকের মরদেহ উদ্ধার

মাদক সেবনের অভিযোগে কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকের পদ স্থগিত 

গাছের পাতা খাওয়ায় কুপিয়ে ছাগল হত্যা 

আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, ১৫ কারখানা ছুটি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বুনোহাতির আতঙ্কে সীমান্তের ১০ গ্রামের মানুষ

স্কুলে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি ছাদিয়া

‘নির্বাচিত সরকার ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব টিকে থাকবে না’

এক বছর আগে নির্মাণ শেষ হলেও চালু হচ্ছে না ফায়ার সার্ভিস স্টেশন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng