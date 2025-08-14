রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ইউরোপ ধ্বংস হয়ে যাবে: মার্কিন বিশ্লেষক

রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে জড়ালে ইউরোপ ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মনে করেন মার্কিন মেরিন কর্পসের প্রাক্তন গোয়েন্দা বিশ্লেষক এবং ইরাক বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ কমিশনের প্রাক্তন 'গণবিধ্বংসী অস্ত্র পরিদর্শক' স্কট রিটার।
আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইউরোপীয় দেশগুলো যদি শান্তি চুক্তিতে সন্তুষ্ট না হয়, তবে তারা কি ইউক্রেনে সংঘাত পুনরায় শুরু করতে সক্ষম হবে? জবাবে তিনি বলেন, 'কোন সম্পদ দিয়ে (যুদ্ধে জড়াবে)? জার্মান জনসংখ্যার ১৬% বলেছেন, তারা তাদের দেশ আক্রমণ করলে তাদের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত। এর অর্থ হলো, তাদের ৮৪% দেশের জন্য লড়াই করবে না। এখন জার্মানদের জিজ্ঞাসা করুন অন্য দেশে আক্রমণ করতে। এই ক্ষেত্রে কতজন জার্মান যুদ্ধ করতে এবং মরতে ইচ্ছুক হবে? উত্তর সম্ভবত শূন্য হবে।'
তিনি বলেন, 'ওডেসার সমুদ্র সৈকতে কতজন ফরাসি মরতে ইচ্ছুক? পোল্যান্ড কি মরতে ইচ্ছুক - কোন সেনাবাহিনী নিয়ে? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ন্যাটো সেনাবাহিনী হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮০-এর দশকে যে ন্যাটো ছিল, তা আজ আর নেই। একসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সেনাবাহিনী ছিল, এখন এটি এমন একটি সেনাবাহিনী - যা ক্রমাগত ব্যারাকে অবস্থান করছে।'
স্কট রিটারকে সাংবাদিক আরও জিজ্ঞাসা করেন, ইউরোপ কী চায়? তারা কি আজকের বিশ্বের সবচেয়ে যুদ্ধ-প্রতিষ্ঠিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াই করতে চায়? কেননা রাশিয়ান সেনাবাহিনী, এমন সৈন্যদের দ্বারা গঠিত, যারা আধুনিক যুদ্ধের বাস্তবতা শিখেছে।
জবাবে তিনি বলেন, 'আজ ইউক্রেনে যে যুদ্ধ চলছে, তা আগে কখনো সংঘটিত কোনো যুদ্ধের মতো নয়। শীতল যুদ্ধের সময় আমি যে কৌশলগুলো শিখেছিলাম, তা এখন আর প্রযোজ্য নয়। আমি যদি আমার জ্ঞান দিয়ে এই যুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করি, তাহলে প্রথম দিনেই আমি মারা যাব। কারণ আমি ড্রোন যুদ্ধ বুঝি না। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোন কী ক্ষতি করেছে, তার বাস্তবতা আমি বুঝতে পারছি না। রাশিয়ানরা ড্রোন যুদ্ধকে নিখুঁত করেছে। যদি ইউরোপ সামরিকভাবে ইউক্রেনে জড়িত হয়, তাহলে রাশিয়ান সেনাবাহিনী দ্রুত তাদের ধ্বংস করবে।'
একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, 'আমাদের এ নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, কারণ ইউরোপে কিছু মোতায়েন করতে অক্ষম।'
তিনি ব্যাখ্যা করেন, যুদ্ধ হলো রসদ সংক্রান্ত। এটা কেবল সৈন্যদের ব্যারাকের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে শেখার বিষয় নয়। এটা হলো, কীভাবে এই সৈন্যদের ব্যারাক থেকে বের করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়...।
তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইউরোপ থেকে ইউক্রেনে সেনাবাহিনী স্থানান্তর করবেন কীভাবে? বিশেষ করে যখন রাশিয়ানরা সরবরাহ লাইনে আক্রমণ করছে, তখন আপনি এই সেনাবাহিনীকে কীভাবে সহায়তা পাঠাবেন?'
রিটার জোর দিয়ে বলেন, 'এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ইউরোপের কোনো ক্ষমতা নেই।' তার মতে, 'ইউরোপীয়রা ইউক্রেনকে সম্পদ, অস্ত্র সরবরাহ করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু ইউক্রেনের মানবসম্পদ ফুরিয়ে যাচ্ছে। আপনি ইউক্রেনকে আপনার পছন্দের সমস্ত অস্ত্র দিতে পারেন, রাশিয়া সেগুলোকে ধ্বংস করবে। এই ট্যাঙ্ক, এই কামানগুলোতে পরিবেশনকারী লোকজন কোথায় পাবেন? এখন ফ্রন্টলাইনে কী ঘটছে, তা দেখুন। রাশিয়া সর্বত্র আক্রমণ করছে। কেন? কারণ ইউক্রেনে এমন কোনো লোক নেই, যারা এই (সেনাদের) শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে।'