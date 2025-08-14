সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় বরখাস্ত এএসপি আরিফুজ্জামান

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৯
ছবি: সংগৃহীত

বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মো. আরিফুজ্জামান।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব নাসিমুল গনির সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তিনি রংপুর মহানগরে সহকারী উপ-কমিশনার (এডিসি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সংযুক্ত ছিলেন আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন-২ ময়মনসিংহে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আরিফুজ্জামান গত বছরের ১৪ অক্টোবর থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। এ কারণে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ৩(খ) ও ৩(গ) অনুসারে তাঁকে ‘অসদাচরণ ও পলায়ন’-এর শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

এ ঘটনায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ১৪ অক্টোবর থেকে তাঁকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খোরপোষ ভাতা পাবেন।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

পুলিশ বরখাস্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

