বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
The Daily Ittefaq

সিরিয়াকে অস্ত্র সহায়তা দেবে তুরস্ক, সামরিক চুক্তিতে নতুন অধ্যায়

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪২
তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের সঙ্গে সিরিয়ার শীর্ষ কর্মকর্তারা। ফাইল ছবি (সংগৃহীত)

তুরস্ক-সিরিয়ার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও লজিস্টিক সরঞ্জাম সরবরাহের একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে বলে জানিয়েছে আঙ্কারার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র।

বুধবার (১৩ আগস্ট) দুই দেশের মধ্যে এই সামরিক সহযোগিতা চুক্তি সই হওয়ার পর বৃহস্পতিবার এই খবর এলো।

তুরস্কের আরও একটি সূত্র জানায়, মার্কিন-সমর্থিত ও কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এসডিএফ) গত মার্চ মাসে দামেস্কের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিল, তার কোনো শর্তই তারা পূরণ করেনি। আঙ্কারা আশা করছে, তারা দ্রুত চুক্তির শর্তাবলি মেনে চলবে।

এই চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক সহযোগিতা চুক্তির প্রথম ধাপ হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে কুর্দি বাহিনীর উপস্থিতি এবং পশ্চিমা সমর্থনের প্রেক্ষাপটে তুরস্ক-সিরিয়া সামরিক সহযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত পরিবর্তন।

তথ্যসূত্র: আরব নিউজ

মধ্যপ্রাচ্য তুরস্ক সিরিয়া

