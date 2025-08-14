সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ছাত্রীকে যৌন হয়রানি: খুবি অধ্যাপককে দায়িত্ব থেকে বিরত রাখার নির্দেশ

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৪
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. রুবেল আনসারকে একাডেমিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে সাময়িকভাবে বিরত রাখার নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়। তার বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশনা বহাল থাকবে।

গত ৭ আগস্ট অধ্যাপক রুবেল আনসারের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণ, যৌন হয়রানি ও অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তারই বিভাগের এক ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রে এ অভিযোগ করেন। অভিযোগটি তদন্তের জন্য ৭ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটি‌ কাজ শুরু করেছে।

এদিকে তদন্ত চলাকালে অধ্যাপক রুবেল আনসারের ক্লাস বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। গত মঙ্গলবার দুপুরে তারা এ ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে অধ্যাপক রুবেল আনসারের কোনো ক্লাস হয়নি।

খুবির রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. এস এম মাহবুবুর রহমান বলেন, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা অনুযায়ী তদন্ত চলাকালে ওই শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

যৌন হয়রানি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

