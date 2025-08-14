সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
ত্রিশালে নওমুসলিম যুবকের মরদেহ উদ্ধার

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৩

ময়মনসিংহের ত্রিশালে হিন্দু থেকে মুসলিম হওয়া এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে উপজেলার কাঁঠাল ইউনিয়নের ধলাইমান গ্রামের রেললাইন সংলগ্ন ধানখেতে একটি অজ্ঞাত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে ত্রিশাল থানা পুলিশকে খবর দেয় এলাকাবাসি। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি শনাক্ত করে।

মৃত যুবকের নাম রতন চন্দ্র সাহা (২৫)। তিনি কাঠাঁল ইউনিয়নের নলচিরা গ্রামের মতি লাল সাহার ছেলে। বেশ কিছু দিন আগে জামালপুর জেলায় এক মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন।

স্থানীয়রা জানায়, সে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় স্কাইনেট কোম্পানীতে কর্মরত ছিলেন। কর্মস্থলে ট্রেনে যাতায়াত করতেন। গতরাতে বাড়ি ফেরার পথে স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতে পারেনি। পরে ট্রেনটি স্টেশন অতিক্রম করে ধলাইমান গ্রামে চলে আসলে তখন লাফিয়ে নামতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে বলে ধারণা করেন এলাকাবাসী।

ত্রিশাল থানার উপপরিদর্শক রেজাউল করিম জানান, মৃত্যুর কারণ প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে না। মরদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

তিনি আরও জানান, নওমুসলিমের বিষয়ে কোনো বৈধ কাগজপত্র পায়নি। সনাতন ধর্মাবলম্বী হিসেবে তথ্য পাওয়া গেছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহাম্মদ জানান, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং গোপন অঙ্গে সুন্নতে খাৎনা করানো আছে। ধারণা করা হচ্ছে সে হিন্দু থেকে মুসলিম হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

সারাদেশ ময়মনসিংহ

