বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলের খাবার খেয়ে বিষক্রিয়ায় ৩৬০ জনেরও বেশি অসুস্থ

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৬
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

ইন্দোনেশিয়ার মধ্য জাভা অঞ্চলের স্রাগেন শহরে স্কুলের মধ্যাহ্নভোজের খাবার খেয়ে ৩৬০ জনেরও বেশি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সরকারের বিনামূল্যে খাবার কর্মসূচিতে খাদ্যে বিষক্রিয়ার সবচেয়ে বড় ঘটনা এটি।

জানুয়ারিতে বিনামূল্যে খাবার কর্মসূচিটি চালু হওয়ার পর থেকে দ্বীপপুঞ্জজুড়ে ব্যাপক বিষক্রিয়ার ঘটনা রেকর্ড হয়েছে। এ পর্যন্ত অন্তত ১ হাজার জনেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে।

স্রাগেন সরকারের প্রধান সিগিত পামুংকাস রয়টার্সকে জানিয়েছেন, ৩৬৫ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খাবারের নমুনা ল্যাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রয়োজনে সরকার চিকিৎসার খরচ বহন করবে।

জেমোলং ১ মিডল স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র উইজদান রিধো আবিমান্যু রয়টার্সকে জানিয়েছেন, রাতে পেটে তীব্র ব্যথা অনুভব করে তার ঘুম ভেঙে যায়। তার মাথাব্যথা অনুভূত এবং ডায়রিয়ার লক্ষণ দেখা যায়। পরে তিনি স্কুলের সহপাঠীদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে একই অভিযোগ দেখে অনুমান করেন, খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে এটি হয়েছে।

বিনামূল্যে খাবার কর্মসূচিটি দেশটিতে দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১ কোটি ৫০ লাখেরও বেশি গ্রাহকের কাছে এটি পৌঁছেছে।

কর্তৃপক্ষ বছরের শেষ নাগাদ এই সংখ্যা ৮ কোটি ৩০ লাখে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করছে। এর জন্য এ বছর মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১০.৬২ বিলিয়ন ডলার।

স্থানীয় মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, গত মে মাসে পশ্চিম জাভার একটি শহরে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঘটনায় ২০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। একটি ল্যাবে পরীক্ষায় খাবারটি 'সালমোনেলা এবং ই. কোলাই' ব্যাকটেরিয়ায় দূষিত বলে প্রমাণিত হয়।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

স্কুল খাবার ইন্দোনেশিয়া অসুস্থ

