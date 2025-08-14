সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কোকাকোলার জরুরি নির্দেশনা, নিজেদের জনপ্রিয় এক পানীয় পান না করার আহ্বান

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪০
কোকা-কোলা। ছবি: সংগৃহীত

পানি শোধনে ব্যবহৃত ক্লোরিন-ভিত্তিক জীবাণুনাশক থেকে উৎপন্ন রাসায়নিক ক্লোরেট উচ্চমাত্রায় পাওয়ায় নিজেদের উৎপাদিত একটি জনপ্রিয় পানীয় পান না করতে জরুরি নির্দেশনা দিয়েছে কোকাকোলা।

আপেল জুস ‘অ্যাপলটাইজারের’ নির্দিষ্ট একটি ব্যাচে উচ্চমাত্রায় ক্লোরিট পাওয়ার পর যুক্তরাজ্যের বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে এক্সপ্রেস।

যেসব অ্যাপলটাইজারের গায়ে কোড ৩২৮ জিই থেকে ৩৩৮ জিই পর্যন্ত লেখা আছে সেগুলো অনিরাপদ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মেয়াদ ছিল ৩০ নভেম্বর অথবা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই কোডগুলো প্রত্যেকটি ক্যানের নিচে লেখা আছে। এই অ্যাপলটাইজার দক্ষিণ আফ্রিকায় উৎপাদন করে কোকাকোলা। এরপর সেগুলো যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য দেশে পাঠায়। বাংলাদেশ কোকাকোলার অ্যাপলটাইজার আমদানি করে না।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম এক্সপ্রেস জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যের সুপারমার্কেটগুলো থেকে এই পণ্যের নির্দিষ্ট ব্যাচ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম বড় সুপারমার্কেট ও খুচরা বিক্রেতা সেইন্সবারি— যারা পণ্যটি বিপুল পরিমাণে মজুদ করেছিল, তারা নির্দিষ্ট ব্যাচের এ পণ্য না খাওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে। সঙ্গে যারা এগুলো কিনেছেন সেগুলো ফেরত দিতে বলেছে। ফেরত দিলে সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে তারা।

এক বিবৃতিতে সুপারমার্কেটটি বলেছে, ‘যেসব ক্রেতা উপরোল্লিখিত পণ্য কিনেছেন তাদের সেগুলো পান না করার আহ্বান জানাচ্ছি আমরা। এগুলো সেইন্সবারির নিকটস্থ দোকানে ফেরত দিয়ে সম্পূর্ণ অর্থ নিয়ে যান। এ ইস্যুতে অন্য কোনো পণ্যে সমস্যা হয়নি। যেকোনো ধরনের অসুবিধার জন্য অ্যাপেলটাইজার ক্ষমাপ্রার্থী।’

পানি পরিশোধনের জন্য খাবারে সামান্য পরিমাণে ক্লোরেট থাকতে পারে। তবে বেশি পরিমাণে খেলে এগুলো স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এটি বেশি পরিমাণে খেলে আয়োডিন গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। যা বিশেষ করে শিশুদের জন্য উদ্বেগজনক।

এরআগে গত জানুয়ারিতেও স্বাস্থ্য উদ্বেগ থাকায় কোকাকোলা যুক্তরাজ্য থেকে তাদের কিছু পণ্য ফেরত নিয়ে গিয়েছিল।

সূত্র: এক্সপ্রেস

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

যুক্তরাজ্য

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের আগে লন্ডনে জেলেনস্কি, ইউরোপীয় সমর্থন চায় কিয়েভ

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পদ বিক্রি করছে যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যে পারমাণবিক ঘাঁটি থেকে সামুদ্রিক হৃদে ছড়িয়েছে তেজস্ক্রিয়তা

গার্ডিয়ানে টিউলিপের সাক্ষাৎকারের ‘ছয়টি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে’ বার্গম্যানের অভিমত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুক্তরাজ্যে ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’ গ্রুপের পক্ষে বিক্ষোভকালে গ্রেপ্তার ৪৬৬

প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নিষিদ্ধের প্রতিবাদ, যুক্তরাজ্যে আরও ১৫০ জন গ্রেপ্তার

ইউক্রেনের হয়ে যুদ্ধের মাঠে গিয়ে ব্রিটিশ ভাড়াটে সেনা নিহত

যুক্তরাজ্যে ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সমর্থন করায় ৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng