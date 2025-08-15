সেকশন

বালু দিয়ে ঢেকে রাজধানীর ডেমরায় আনা হয়েছে ভোলাগঞ্জের ‘লুট করা সাদাপাথর’

রাজধানীর ডেমরার সারুলিয়ায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে বিপুল পরিমাণ লুটপাট করা পাথর উদ্ধার করেছে র‌্যাব। উদ্ধার হওয়া পাথরগুলো সিলেটের ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর পর্যটন এলাকা থেকে চুরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‌্যাব-১১।

র‌্যাব জানায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় র‌্যাব-১১ এর একটি বিশেষ দল শীতলক্ষ্যার পাড়ে অভিযান চালায়। এ সময় একটি ১০ চাকার মালবাহী ট্রাকে বালু দিয়ে ঢেকে রাখা পাথর আনলোড করার সময় বিপুল পরিমাণ পাথর জব্দ করা হয়।

র‌্যাবের প্রাথমিক ধারনা এখানে আনুমানিক ৪০ হাজার ঘনফুট পাথর রয়েছে। ভোলাগঞ্জের সাতটি ‘গদি’ থেকে এসব পাথর আনা হয়েছে। পাথরগুলো ক্রাশিং মেশিনের সামনে এনে ফেলা হচ্ছিল, যাতে দ্রুত ভাঙা যায়।

এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন র‌্যাব-১১–এর অধিনায়ক লে. কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন। তিনি বলেন, ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া পাথরের একটি বড় চালান ঢাকায় আসছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অভিযান চালাই। পাথরগুলো গোপনে ট্রাকে বালু ঢেলে ঢাকায় আনা হচ্ছিল। তিনি আরও বলেন, গদিগুলোর মালিক কারা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

সাম্প্রতিক সময়ে ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র থেকে পাথর লুটের ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ নিয়ে বিস্তর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এবার সেই লুট হওয়া পাথরের একটি অংশ রাজধানীতে এসে ধরা পড়ল।

ইত্তেফাক/এএম

