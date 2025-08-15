সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাশিয়ায় ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় নিহত ১, আহত ১০  

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫৬

রাশিয়ায় ফের ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। এতে একজন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ভোরে রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে এ হামলা চালানো হয়। ওই অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর আলেকজান্ডার খিনস্টাইনের বরাত দিয়ে মস্কো থেকে বার্তাসংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে। 

খিনস্টাইন জানান, তিনি কুরস্ক অঞ্চলে হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে গিয়েছিলেন।

তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে আরও বলেন, ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় ৪৫ বছর বয়সী এক নারী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরো ১০ জন। আহতদের মধ্যে একজন কিশোরীও রয়েছে বলে জানান তিনি।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট  ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন  প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার আলাস্কায় একটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হতে যাচ্ছেন। আর এমন সময়ে এই হামলার ঘটনা ঘটল। 

ক্রেমলিন জানিয়েছে, এই শীর্ষ সম্মেলনে ‘ইউক্রেন সংকটের সমাধান’ নিয়ে আলোচনা হবে।

শীর্ষ সম্মেলনের আগে রাশিয়া স্থলভাগে সাফল্য অর্জন করেছে এবং বৃহস্পতিবার তাদের বাহিনী ইউক্রেনের দোনেৎস্ক অঞ্চলের ইস্ক্রা গ্রাম ও ছোট শহর শেরবিনিভকা দখলের দাবি করেছে। 

রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয় পক্ষের ৮৪ জন করে বন্দি বিনিময়ের পর সর্বশেষ ড্রোন হামলাটি চালানো হয়েছে। উভয় পক্ষই জানিয়েছে, চলতি বছর এ পর্যন্ত শত শত যুদ্ধবন্দি মুক্তি পেয়েছে এমন ধারাবাহিক বিনিময়ের মধ্যে এটি সর্বশেষ।

ইত্তেফাক/এসআর

বিষয়:

রাশিয়া ইউক্রেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সন্দেহ নিয়েই পুতিনের সঙ্গে বসছেন ট্রাম্প

রাশিয়া থেকে লাখ লাখ ডলারে আলাস্কা কেনা কী যুক্তরাষ্ট্রের ভুল ছিল?

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ইউরোপ ধ্বংস হয়ে যাবে: মার্কিন বিশ্লেষক

ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের আগে লন্ডনে জেলেনস্কি, ইউরোপীয় সমর্থন চায় কিয়েভ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পুতিনকে টলাতে পারবেন ট্রাম্প? 

যুদ্ধ অবসানে রাজি না হলে রাশিয়া ‘গুরুতর পরিণতি’ ভোগ করবে: ট্রাম্প

পারমাণবিক অস্ত্র ও ওরেশনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের মহড়া চালাবে রাশিয়া-বেলারুশ

ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া জিতেছে: হাঙ্গেরি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng