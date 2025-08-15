রাশিয়ায় ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় নিহত ১, আহত ১০  

রাশিয়ায় ফের ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। এতে একজন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ভোরে রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে এ হামলা চালানো হয়। ওই অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর আলেকজান্ডার খিনস্টাইনের বরাত দিয়ে মস্কো থেকে বার্তাসংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।
খিনস্টাইন জানান, তিনি কুরস্ক অঞ্চলে হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে গিয়েছিলেন।
তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে আরও বলেন, ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় ৪৫ বছর বয়সী এক নারী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরো ১০ জন। আহতদের মধ্যে একজন কিশোরীও রয়েছে বলে জানান তিনি।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার আলাস্কায় একটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হতে যাচ্ছেন। আর এমন সময়ে এই হামলার ঘটনা ঘটল।
ক্রেমলিন জানিয়েছে, এই শীর্ষ সম্মেলনে ‘ইউক্রেন সংকটের সমাধান’ নিয়ে আলোচনা হবে।
শীর্ষ সম্মেলনের আগে রাশিয়া স্থলভাগে সাফল্য অর্জন করেছে এবং বৃহস্পতিবার তাদের বাহিনী ইউক্রেনের দোনেৎস্ক অঞ্চলের ইস্ক্রা গ্রাম ও ছোট শহর শেরবিনিভকা দখলের দাবি করেছে।
রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয় পক্ষের ৮৪ জন করে বন্দি বিনিময়ের পর সর্বশেষ ড্রোন হামলাটি চালানো হয়েছে। উভয় পক্ষই জানিয়েছে, চলতি বছর এ পর্যন্ত শত শত যুদ্ধবন্দি মুক্তি পেয়েছে এমন ধারাবাহিক বিনিময়ের মধ্যে এটি সর্বশেষ।