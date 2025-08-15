৬ ক্রিকেটার যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়া

গতকাল অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হয়েছে ১১ দলের টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। যেখানে লাল-সবুজের প্রতিনিধি হিসেবে খেলছে বাংলাদেশ 'এ' দল। এই টুর্নামেন্ট শেষে ২৮ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চার দিনের একটি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সারির দলটির। যে ম্যাচটি আগামী বছর অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতির প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখা হচ্ছে।
এবার সেই ম্যাচ খেলার জন্য ঢাকা থেকে ৬ ক্রিকেটার যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ায়। বিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, শাহাদাত হোসেন দিপু, ইফতেখার হোসেন ইফতি, অমিত হাসান, মাহমুদুল হাসান জয়, হাসান মুরাদ এবং পেসার এনামুল হক চার দিনের ম্যাচ খেলার জন্য অস্ট্রেলিয়া যাবেন। তারা দুটি পৃথক দলে ভাগ হয়ে আগামী ১৭ ও ১৮ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন।
এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে খেলা পেসার হাসান মাহমুদ, ওপেনার মোহাম্মদ নাইম শেখ, স্পিনার নাঈম হাসান এবং উইকেটরক্ষক-ব্যাটার মহিদুল ইসলাম অঙ্কনেরও চার দিনের ম্যাচটিতে খেলার কথা রয়েছে। ঐ ম্যাচেও অধিনায়ক থাকার কথা রয়েছে নুরুল হাসান সোহানের।