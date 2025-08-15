বিরামপুরে ট্রাকচাপায় মা ও নবজাতকের মৃত্যু

দিনাজপুরের বিরামপুরে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাকচাপায় এক মা ও তার দুই মাসের নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে বিরামপুর শহরের সোনালী ব্যাংকের সামনে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কে এই ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন বিরামপুর উপজেলার ধানঘরা গ্রামের গোলাম রব্বানীর স্ত্রী কহিনুর বেগম (২৭) এবং তাদের শিশু পুত্র রিসাদ কাইফ (২ মাস)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোলাম রব্বানী তার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে শ্বশুরবাড়ি পাউশগাড়া থেকে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। পথে বিরামপুর শহরের সোনালী ব্যাংকের সামনে একটি অটোরিকশার ধাক্কায় তার স্ত্রী কহিনুর ও শিশু সন্তান রিসাদ মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে মহাসড়কে পড়ে যায়। তখন বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির ট্রাক তাদের পিষ্ট করে। এতে মা ও শিশু ঘটনাস্থলেই মারা যান।
বিরামপুর থানার ওসি মমতাজুল হক জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত মা ও নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করে।