শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
খাগড়াছড়িতে সেনা অভিযানে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার, আটক ১

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৪
উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ। ছবি: সংগৃহীত

খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার গাড়িটানা এলাকায় সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে আটক করা হয়েছে স্থানীয় সন্ত্রাসী ইসমাইল হোসেনকে। তার কাছ থেকে দুটি এলজি ও পাঁচ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ভোর ৬টার দিকে এই অভিযান চালানো হয়। পরে ইসমাইলের দেওয়া তথ্যে ভিত্তি করে খাগড়াছড়ির শান্তিনগরে আরেকটি অভিযান পরিচালনা করে নিরাপত্তা বাহিনী, যার লক্ষ্য ছিল শীর্ষ সন্ত্রাসী কংচাই মারমাকে আটক করা।

অভিযানের সময় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বুঝতে পেরে কংচাই মারমা একটি তিনতলা ভবনের ছাদ থেকে নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পালানোর পথ না পেয়ে পরে সে ছাদ থেকে লাফ দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সেনাবাহিনীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ার কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি ৯ মিমি পিস্তল, পাঁচটি এলজি, ২১ রাউন্ড কার্তুজ এবং ১৮টি পিস্তলের গুলি জব্দ করা হয়। মরদেহের ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য, কংচাই মারমা দীর্ঘদিন ধরে খাগড়াছড়ি অঞ্চলে অপহরণসহ নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং স্থানীয়দের মধ্যে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

অভিযান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী খাগড়াছড়ি অস্ত্র উদ্ধার

