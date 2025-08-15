সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
চাঁদাবাজির মামলায় সাবেক ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৭

কুমিল্লার দেবীদ্বারে চাঁদাবাজি ও অপহরণের হুমকির অভিযোগে ওবায়দুল ইসলাম হৃদয় নামে সাবেক ছাত্রদল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। 

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) নগরীর ঝাউতলা এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়েছে। দেবিদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুদ্দীন মোহাম্মদ ইলিয়াছ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। 
 
গ্রেপ্তারকৃত হৃদয় দেবীদ্বার উপজেলার গুনাইঘর গ্রামের মৃত জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে। তিনি দেবীদ্বার পৌর ছাত্রদল শাখার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক এবং এস.এ সরকারি কলেজের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।
 
জানা যায়, আমির হোসেন নামে এক ব্যবসায়ী ওবায়দুল ইসলাম হৃদয়সহ অজ্ঞাতনামা আরও ৮-১০ জনকে আসামি করে দেবীদ্বার থানায় চাঁদাবাজি ও অপহরণের মামলা করেন। মামলার পর অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। 
 
আমির হোসেন বলেন, ৫ আগস্টের পর থেকে ছাত্রদল নেতা ওবায়দুল অজ্ঞাত আসামিদের নিয়ে প্রতিদিন পাঁচশ টাকা করে চাঁদা দাবি করতেন আমার কাছে। কিন্তু নিয়মিত চাঁদা না দিতে পারার কারণে মোবাইলে মেসেজ করে হুমকি দিতে থাকে সে। পরে মাসিক ১৫ হাজার টাকা ধার্য করে ওবায়দুল।
 
তিনি আরও বলেন, টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে জীবননাশের হুমকিই কেবল নয়, আমার অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়েকে অপহরণের হুমকিও দেয় ওবায়দুল। নিরাপত্তাহীনতার কারণে মেয়ের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেই। বিষয়টি কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার রিজভিউল আহসান মুন্সীকে জানালে সে মামলা করতে বলেন।
 
অভিযুক্ত ওবায়দুল ইসলাম হৃদয় বলেন, আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। তবে মোবাইলে মেসেজ পাঠানো ও বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে টাকা চাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, এসব মজা করে করেছি।
 
এ ব্যাপারে কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার রিজভিউল আহসান মুন্সী বলেন, চাঁদাবাজদের সাথে কোনও আপস নেই, সে যেই দলেরই হোক।
 
দেবিদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুদ্দীন মোহাম্মদ ইলিয়াছ বলেন, ওবায়দুল নামে সাবেক ছাত্রদল নেতা ব্যবসায়ী আমির হোসেনের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা দাবি করতো। ব্যবসায়ী অনেকদিন বিকাশে দাবিকৃত টাকা পরিশোধ করেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে টাকা না দিতে পারার কারণে জীবননাশের হুমকিসহ তার মেয়েকে তুলে নেওয়ারও হুমকি দিয়েছে সে ছাত্রদল নেতা।
 
তিনি আরও বলেন, এসব উগ্র বক্তব্যের মেসেজ এবং বিকাশে টাকা পাঠানোর স্ক্রিনশটগুলো যাচাই-বাছাই করে ওবায়দুলকে আটক করে কুমিল্লা কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে।

