চিটাগং কিংসের বিপক্ষে বিসিবির শক্ত অবস্থান

বিসিবি ও চিটাগং কিংসের সঙ্গে চলমান দেনা-পাওনার বিষয়ে নতুন রসদ জুগিয়েছে দেশের ক্রিকেট বোর্ড। গেল ২২ জুলাই চিটাগং কিংসের ফ্র্যাঞ্চাইজিকে প্রায় ৩৭ লাখ ডলারের বেশি (প্রায় ৪৬ কোটি টাকা) দাবি করে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিল বিসিবি। এরপর গত সোমবার সংবাদমাধ্যমে চিটাগং কিংসের মালিক সামির কাদের চৌধুরী দাবি করেন, বোর্ডের এই দাবির কোনো ভিত্তি নেই।
তার অবস্থানের পর গতকাল বৃহস্পতিবার বিসিবি তাদের অবস্থান জানিয়েছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে বোর্ড জানিয়েছে, চিটাগং কিংসের প্রতিষ্ঠান এসকিউ স্পোর্টস নিয়মিত চুক্তির শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এমন কারণে ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানকে কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি না দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
চিটাগং কিংসের সঙ্গে প্রথম দুই আসরের বকেয়া মেটাতে ব্যর্থ হওয়ায় আগেও তাদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছিল বিসিবি। তবে ১১তম বিপিএলের আগে তাদের ১৭ কোটি টাকার প্রায় পুরো বকেয়া মাফ করে দেওয়া হয় এবং মাত্র সাড়ে ৩ কোটি টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই টাকা সময়মতো না দেওয়ায় বোর্ডের আস্থা শেষ হয়ে গেছে।
বিসিবি জানায়, গত কয়েকটি আসরে এসকিউ স্পোর্টস ধারাবাহিকভাবে তাদের আর্থিক ও আইনগত দায়বদ্ধতা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি, ট্যাক্স, খেলোয়াড় ও দলের অন্যান্য সদস্যের বকেয়া নিয়মিত মেটানো হয়নি। ২০২৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বোর্ডের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও নির্ধারিত সাড়ে ৩ কোটি টাকা পরিশোধ হয়নি।
এ কারণে ২২ জুলাই বোর্ড চুক্তি বাতিল করে আইনি নোটিশ পাঠায় এবং সুদসহ মোট ৩৭ লাখ ৮২ হাজার ১৫৬ ডলারের বকেয়ার দাবিও জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, বোর্ড চিটাগং কিংসের সঙ্গে আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। এছাড়া সর্বশেষ বিপিএলে খেলোয়াড়, কোচ, হোটেল ও সরবরাহকারীদেরও অনেক বকেয়া পরিশোধ হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।