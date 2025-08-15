মাদক বিক্রিতে বাধা দেওয়ায় স্ত্রী হত্যা: ৮ দিনেও আসামি গ্রেপ্তার না হওয়ায় জনমনে ক্ষোভ

গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদক বিক্রিতে বাধা দেওয়ায় স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তির গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন স্থানীয় এলাকাবাসী।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) জুমার নামাজের পর বরমী ইউনিয়নের মুক্তমঞ্চে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে নিহত নারীর স্বজন ও এলাকাবাসীসহ প্রায় তিন শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জনতার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ঘটনার আট দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো মূল আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। এতে প্রমাণ হয়, প্রশাসনের উদাসীনতা বা হয়তো প্রভাবশালীদের চাপে বিচার ব্যাহত হচ্ছে।
বক্তব্য দেন বরমী জামিয়া আনোয়ারিয়া মসজিদের খতিব মাওলানা আ: সাত্তার, মাওলানা জালাল উদ্দীন, চরবহর মসজিদের ইমাম মুফতি মাহদী হাসান, আহলে হাদিস অনুসারী শরিফুল ইসলাম ক্লিপটন, ইসলামী যুব আন্দোলনের বরমী ইউনিয়নের সভাপতি সিয়াম নুর, যুব সংঘের সভাপতি জুয়েল রানা প্রমুখ।
এর আগে গত ৬ আগস্ট বরমী ইউনিয়নের মৃধাবাড়ি মধ্যপাড়া এলাকায় ঘটে এই নির্মম ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকার চিহ্নিত মাদকসেবী ও ব্যবসায়ী নুরুল ইসলাম মৃধা তার স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা করে। কারণ স্ত্রী মাদক সেবন ও বিক্রিতে বাধা দিয়েছিলেন। এ ঘটনার পরদিন বিক্ষুব্ধ জনতা তার দুটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।
মামলা দায়ের হলেও এখন পর্যন্ত কোনো আসামি গ্রেপ্তার হয়নি বলে জানিয়েছে নিহতের পরিবার।
নিহতের স্বজনরা বলেন, আমরা বিচার চাই। একজন নারী শুধু নৈতিক কারণে প্রতিবাদ করেছিল বলেই তাকে জীবন দিতে হলো। এটা শুধু হত্যাকাণ্ড নয়, এটা সমাজে মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলার অপরাধে ফাঁসি দেওয়া।