আমি যা করি তাতেই দোষ: মাহি

সম্প্রতি ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামিরা খান মাহি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি নাটকের দৃশ্যের ছবি পোস্ট করেন। ছবিগুলোতে তাকে দেখা যায় একটি 'অফিস লুকে' - চশমা, ফর্মাল পোশাক, আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি। ছবিগুলো মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। তবে নাট্য-চরিত্রের এই সাধারণ উপস্থিতি ঘিরেই শুরু হয় নানা বিতর্ক।
মাহির পোস্ট করা ছবিগুলো 'সুইট কলিগ' নামের একটি নাটকের দৃশ্যের। নাটকটি পরিচালনা করেছেন সকাল আহমেদ। কয়েকদিন আগেই এর শুটিং শেষ হয়েছে। ছবিগুলোতে মাহির চরিত্র একজন অফিস কর্মী, যার পোশাক নাটকের প্রয়োজনেই নির্ধারিত।
তবে ছবিগুলো পোস্ট করার পরপরই সামাজিক মাধ্যমে ৫৩ হাজারের বেশি রিয়্যাকশন এবং আড়াই হাজারের বেশি শেয়ার হয়েছে। মন্তব্যে এসেছে বিপুল সংখ্যক প্রতিক্রিয়া- কেউ প্রশংসা করেছেন, কেউ আবার কটূক্তি করেছেন। একটি অংশ তাকে পর্নো তারকা মিয়া খলিফার সঙ্গে তুলনা করেন, যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মাহি।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) মাহি তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লেখেন, 'একজোড়া চশমা দেখে কারও কারও ভিন্নভাবে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার জন্য এটা শুধুই 'অফিস লুকের' অংশ। প্রতিটি পোশাক বা ভঙ্গিকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে দেখার প্রয়োজন নেই। স্টাইলকে তার মতো করেই উপভোগ করা উচিত।'
পরে বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমে কথা বলেন মাহি। তিনি বলেন, 'এটা শুধু একটা নাটকের অংশ। আর তা নিয়ে যা তুলকালাম হলো! এ নিয়ে আর কী বলবো? সবার দৃষ্টিভঙ্গি তো আমি ঠিক করতে পারবো না। আসলে আমি যা করি তাতেই দোষ।'
ছবিগুলো নাটকের অংশ হলেও, সামাজিক মাধ্যমে তা ঘিরে যে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে, তা নাট্য-চরিত্রের বাইরেও বিস্তৃত হয়েছে। একজন অভিনেত্রীর পর্দার উপস্থিতি নিয়ে ব্যক্তিগত মন্তব্য, তুলনা এবং কটূক্তির ঘটনা নতুন নয়। তবে সাম্প্রতিক এই প্রতিক্রিয়া আবারও সামনে এনেছে অনলাইন প্রতিক্রিয়ার মাত্রা এবং শিল্পী-চরিত্র-দর্শকের মধ্যকার সম্পর্কের জটিলতা।