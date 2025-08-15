প্রসেনজিতের এর কথা শুনে কেঁদে ফেলেন চঞ্চল

বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীর প্রতি দীর্ঘদিন ধরেই মুগ্ধতা প্রকাশ করে আসছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এবার মাছরাঙা টেলিভিশনের ‘স্টার নাইট’ অনুষ্ঠানে চঞ্চলের উপস্থিতিতে তার জন্যে এক বিশেষ ভিডিও বার্তা পাঠান প্রসেনজিৎ, যা শুনে আবেগে কেঁদে ফেলেন চঞ্চলে।
অনুষ্ঠানে পর্দায় দেখানো হয় প্রসেনজিৎ এর বার্তা, যেখানে তিনি বলেন, 'আজ যে মানুষটিকে নিয়ে কথা বলব, সে আমার মনের মানুষ। ওর অভিনয় নিয়ে মন্তব্য করার যোগ্যতা হয়তো আমার নেই, কিন্তু ‘মনপুরা’ ছবিতে ওর কাজ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পরে শুনলাম আমরা একসঙ্গে ‘মনের মানুষ’ করব - খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম।'
তিনি আরও বলেন, 'চঞ্চলের "পদাতিক" দেখে আমি আপ্লুত হয়েছিলাম। মৃণাল সেনের চরিত্রে এমন অভিনয় সহজ নয়। ও যদি আমার থেকে ছোট না হতো, হয়তো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম।'
প্রসেনজিৎ এর এমন আন্তরিক প্রশংসা শুনে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি চঞ্চল চৌধুরী। অনুষ্ঠানে তাকে বারবার চোখ মুছতে দেখা যায়।
আবেগাপ্লুত চঞ্চল বলেন, 'আমি বাক্রুদ্ধ। অভিনয় আমার নেশা ও পেশা। বুম্বাদার (প্রসেনজিৎ) কাছ থেকে এত সম্মান পাব, ভাবিনি।'
একই অনুষ্ঠানে চঞ্চলের প্রশংসায় সুর মেলান অভিনেত্রী জয়া আহসানও। তিনি বলেন, 'চঞ্চল শুধুই অভিনেতা নন, তিনি একটি ইন্সটিটিউট। নিজের কাজের প্রতি তার নিবেদন শেখার মতো। এত বড় অভিনেতা হয়েও তিনি নম্র ও অনাড়ম্বর।'
চঞ্চলও জয়ার প্রশংসা করে বলেন, 'জয়ার অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করে। দুই বাংলায় ও যেভাবে একসঙ্গে কাজ করছে, তা প্রশংসনীয়।'
অনুষ্ঠান জুড়ে দুই বাংলার দুই তারকার অকৃত্রিম প্রশংসা ও আন্তরিকতা যেন চঞ্চলের প্রতি ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। অভিনয়ের গণ্ডি পেরিয়ে এই সম্মাননা তার শিল্পী-সত্তাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।