সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চঞ্চল-নিশোর ‘দমে’ পূজা চেরি, মহরতে এলেন পালকিতে

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৩৩
চঞ্চল চৌধুরী, আফরান নিশো ও পূজা চেরি। ছবি: সংগৃহীত

দেশের খ্যাতনামা নির্মাতা রেদওয়ান রনির ‘দম’ সিনেমায় জনপ্রিয় দুই অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী-আফরান নিশোর সঙ্গে নায়িকা কে হবে সেটি ছিল এক রহস্য। অবশেষে সকল জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সিনেমার মহরতে নাটকীয়ভাবে নায়িকাকে পরিচয় করে দিলেন সিনেমার নির্মাতা-প্রযোজক।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর শুটিং ক্লাবে ‘দম’ সিনেমার মহরতে ‘দম’ সিনেমার নায়িকা হিসেবে পূজা চেরির নাম ঘোষণা করা হয়। 

ঘোষণার পর পালকিতে করে মঞ্চে হাজির হন নায়িকা পূজা চেরি। এসময় পালকি থেকে পূজাকে হাত ধরে নামান চঞ্চল-নিশো।

খয়েরি রঙয়ের শাড়িতে পালকি থেকে নেমে হাসিমুখে পূজা চেরি জানালেন, অনেক কথা সাজিয়ে এসেছিলেন বলার জন্য, কিন্তু অনুষ্ঠানের মঞ্চে উঠে সব গুলিয়ে ফেলেছেন। এ সময় পূজা জানান, দম সিনেমায় অডিশন দিয়েই চূড়ান্ত হয়েছেন তিনি।

পূজা চেরি বলেন, ‘দম সিনেমার সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে এই সিনেমায় যুক্ত করার জন্য। এই সিনেমার চরিত্রটির জন্য আমাকে অডিশন দিতে হয়েছে। এরপর আমাকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর আগে ছোটবেলায় চঞ্চল দাদার সঙ্গে কাজ করলেও, নিশো ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম কাজ করা হবে। আশা করছি সবাই মিলে ভালো একটি কাজ উপহার দিতে পারব।’

সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় সারভাইভাল গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে দমের কাহিনি। দুই বছর আগে প্রকাশিত পোস্টারে দেখা গিয়েছিল, চারপাশে পাহাড়বেষ্টিত মরুভূমিতে একটি গাধার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এক ছেলে। তার চোখ বাঁধা। ধারণা করা হচ্ছে, উন্নত জীবনের আশায় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেওয়া প্রবাসীদের সংগ্রামের গল্প ফুটে উঠবে সিনেমায়।

প্রথমবারের মতো রেদওয়ান রনির সঙ্গে কাজ করছেন আফরান নিশো, পূজা চেরি ও চঞ্চল চৌধুরী। সিনেমাটি যৌথভাবে প্রযোজনা করছে এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড ও চরকি।

দম সিনেমার শুটিং লোকেশন হিসেবে সৌদি আরব, জর্ডানের নাম শোনা গেলেও কাজাখস্তানেই দৃশ্যায়নের পরিকল্পনা সাজিয়েছেন নির্মাতারা। শিগগিরই শুরু হবে শুটিং। 

আগামী বছর রোজার ঈদে মুক্তি পাবে দম।

 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

অভিনেত্রী পূজা চেরি আফরান নিশো চঞ্চল চৌধুরী অভিনেতা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দুই মিনিটের বিতর্কিত দৃশ্য দিয়ে আলোচনায়, নীরবেই সরে গেলেন অভিনেত্রী

বিয়েতে অনীহা ভারতীয় অভিনেত্রীর

প্রতি জন্মদিনে শাহরুখের নামে চাঁদে জমি কেনেন নারী ভক্ত

‘তাহসানের সঙ্গে নাম জড়াতেই প্রেমিককে প্রকাশ্যে আনি’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বলিউড বাদশাহর আজ ৬০ বছর, শুভ জন্মদিন শাহরুখ খান

‘নূর ভাই বেঁচে আছেন, সে বেঁচে থাকা মৃত‍্যুর চেয়ে একটু ভালো’

স্বর্ণের গয়না চুরির দায়ে গ্রেপ্তার অভিনেত্রী

রজনীকান্ত অভিনয় ছাড়ছেন?

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng