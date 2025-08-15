সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কক্সবাজার সৈকতে গোসলে নেমে যুবকের মৃত্যু

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৭

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে গোসল করতে নেমে এক যুবক মারা গেছেন। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে সমুদ্র সৈকতের সী-গাল পয়েন্টে এই ঘটনা ঘটে।

মৃত মোহাম্মদ সামির (২৩) চট্টগ্রামের হালিশহরের বাসিন্দা। সে পেশায় রেফ্রিজারেটর মেকানিক।

সামিরের সঙ্গে থাকা বন্ধুদের বরাত দিয়ে লাইফগার্ড কর্মী বলেন, আজ সকালে তারা চারজন কক্সবাজার আসেন। দুপুরের দিকে সৈকতে গোসলে নামেন। ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছিলেন, পরে মুমূর্ষু অবস্থায় বন্ধুরা উদ্ধার করে হাসপাতালে আনার পথেই তার মৃত্যু হয়।

কক্সবাজার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস খান বলেন, খবর পেয়ে হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে তিন বন্ধু ঘটনার বিষয়ে জানিয়েছেন। নিহতের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে এবং তার পরিবার কক্সবাজারের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন বলে জানান তিনি।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

কক্সবাজার সারাদেশ

