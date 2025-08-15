ঢাকার বনানীর একটি সিসা বার থেকে বের হওয়ার মুহূর্তেই ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন এক যুবক। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ভোররাতে বনানী ১১ নম্বর রোডের একটি ভবনের সিঁড়িতে ঘটে এ নৃশংস ঘটনা। নিহতের নাম রাহাত হোসেন রাব্বি (৩০)। তিনি মহাখালীর হাজারীবাড়ী এলাকার বাসিন্দা।
বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল সারওয়ার জানান, বনানী ১১ নম্বর রোডের ১০০ নম্বর ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত সিসা বারের সিঁড়িতেই হামলার শিকার হন রাব্বি। ভোর সাড়ে ৪টার দিকে, তিনি যখন নিচে নামছিলেন, ঠিক সেই সময় মুন্না নামে একজনের নেতৃত্বে ৬-৭ জন যুবক তাকে ঘিরে ফেলে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি হামলা চালায়।
হামলাকারীরা রাব্বির ডান হাতের কনুই ও বাঁ পায়ের উরুতে ছুরিকাঘাত করে দ্রুত পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা তার দুই বন্ধু এবং স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের ভগ্নিপতি মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, রাব্বি পরিবারসহ মহাখালীতে নিজ বাড়িতে থাকতেন। ঘটনার আগের রাতে বনানীর একটি রেস্টুরেন্টে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই বের হওয়ার সময় এই হামলার শিকার হন তিনি। কারা, কী কারণে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে, সে বিষয়ে তারা কিছু জানেন না বলেও জানান দেলোয়ার।
ঘটনাস্থলের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী বনানী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আমজাদ হোসেন বলেন, "নিহতের শরীরে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাত রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্বপরিকল্পিতভাবে রাব্বিকে হত্যা করা হয়েছে। বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি।"
পুলিশ জানিয়েছে, সিসা বারের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং হামলাকারীদের শনাক্তে অভিযান চলছে।