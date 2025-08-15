সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কলারোয়ায় রাতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল, প্রতিক্রিয়ায় দুপুরে ভাঙচুর

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৬

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে বৃহস্পতিবার রাতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকজন প্রতিকৃতিটি ভেঙে দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দিনগত রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে আওয়ামী লীগের ব্যানারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন কয়েকজন ব্যক্তি।

ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মো. রাসেল হোসেন নামের একজন প্রতিকৃতির সামনে পুষ্পমাল্য রেখে যান। এ সময় তার সঙ্গে থাকা আর কাউকে শনাক্ত করা যায়নি।

কলারোয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, গভীর রাতে দুজন এসেছিলেন। একজন ফুল দিয়েছেন। আরেকজন মুঠোফোনে ভিডিও করছিলেন।

এদিকে আজ দুপুরের দিকে প্রতিকৃতিটি ভেঙে দেওয়া হয়। বেলা তিনটার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাতক্ষীরা শাখার সাবেক আহ্বায়ক আরাফাত হোসাইন ফেসবুক পোস্টে অভিযোগ করেছেন, কলারোয়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ভাঙার সময় প্রশাসনের লোকজন বাধা সৃষ্টি করেছেন।

আরাফাত লিখেছেন, ‘কলারোয়ায় মুজিবের প্রতিকৃতি ভাঙতে ইউএনওর বাধা। বাহ বাহ ইউএনও বাহ। ডিসি মোস্তাক আহমেদ কি আওয়ামী পুষতেছে?’ তিনি আরও লেখেন, ‘ইউএনও কীভাবে মুজিব রেখে অফিস করত? এই জুলাই বিপ্লবের পরেও তিনি কীভাবে বলেন, “ভাঙার দরকার নেই, এখানে আমরা অন্য কিছু বানাব।”’

এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জহুরুল ইসলাম মুঠোফোনে বলেন, ‘আজ আমি ছুটিতে আছি, কলারোয়ায় নেই। একজন ছাত্র প্রতিনিধি পরিচয়ে আমাকে ফোন দিলে আমি তাকে বলেছিলাম স্থাপনাটি ভেঙো না, আমরা ওখানে কলারোয়া উপজেলার ম্যাপ লাগিয়ে দেব। প্রতিকৃতি ভাঙার ব্যাপারে কোনো ধরনের বাধা দেওয়া হয়নি।’

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

সারাদেশ সাতক্ষীরা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনে বর্ষসেরা ইউএনও ইজাজুল হক

অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা জাহাজে মিলল পচা-দুর্গন্ধযুক্ত গম, খালাস বন্ধ

কিশোরগঞ্জে নিখোঁজের ৫ দিন পর যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

কক্সবাজার সৈকতে গোসলে নেমে যুবকের মৃত্যু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাবেক এমপি জেপি নেতা রফিক চৌধুরী আর নেই

মাদক বিক্রিতে বাধা দেওয়ায় স্ত্রী হত্যা: ৮ দিনেও আসামি গ্রেপ্তার না হওয়ায় জনমনে ক্ষোভ

চাঁদাবাজির মামলায় সাবেক ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার

সাত দিনেও খোঁজ নেই মাধবী ও তার সন্তানের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng