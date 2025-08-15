রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচিত বৈঠকের আগে কঠোর বার্তা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, পুতিন যদি যুদ্ধ বন্ধে সম্মত না হন, তাহলে কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে।
শুক্রবার সকালে আলাস্কা সফরের পথে প্রেসিডেন্টের বিশেষ উড়োজাহাজ ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’-এ অবস্থানকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে এসব কথা বলেন ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় সময় সকাল ৮টার কিছু পর তিনি সফরসঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করেন।
আলাস্কার স্থানীয় সময় বেলা ১১টায় (বাংলাদেশ সময় শুক্রবার দিবাগত রাত ১টা) ট্রাম্প ও পুতিনের মধ্যে বহুল আলোচিত এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।