সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মালয়েশিয়ার বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হলো ৯৮ বাংলাদেশিকে

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০১:৩০

ঢাকা থেকে মালয়েশিয়ায় পৌঁছালেও কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি পাননি ৯৮ বাংলাদেশি নাগরিক। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তাসংস্থা বার্নামা এ তথ্য জানিয়েছে।

মালয়েশিয়ার সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা সংস্থা (AKSEM) জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত ১টা থেকে সকাল ৭টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরের প্রথম টার্মিনালে তারা অভিযান চালায়।

এই সময় ১৮১ জন যাত্রীর কাগজপত্র যাচাই করে তারা। এর মধ্যে ৯৮ জন বাংলাদেশি পর্যাপ্ত ভ্রমণ সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হন। ফলস্বরূপ, তাদের ‘নো টু ল্যান্ড’ নোটিশ (মালয়েশিয়ায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা) দেওয়া হয়।

AKSEM–এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে: ‘আটকে পড়া যাত্রীরা সম্ভবত পর্যটক ভিসা নিয়ে মালয়েশিয়ায় ঢুকে অবৈধভাবে কাজ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। অনেকের কাছে ছিল না সঠিক হোটেল বুকিং, রিটার্ন টিকিট বা পর্যাপ্ত অর্থের প্রমাণ।’ তারা আরও জানায়, ‘দিনের বেলায় নিরাপত্তা যাচাই কঠোর হওয়ায়, অভিযুক্তরা ভোরের ফ্লাইটে এসে প্রবেশ পরীক্ষায় ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেন।’

মালয়েশিয়ার সুরক্ষা সংস্থাটি জানায়, সীমান্তের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় এমন অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। অবৈধ অনুপ্রবেশ ও ভিসার অপব্যবহার রোধে সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য: মালয়েশিয়ায় বর্তমানে কয়েক লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক বসবাস করছেন। অনেকেই পর্যটক ভিসা নিয়ে গিয়ে পরে অবৈধভাবে কাজ করেন—এমন অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আলাস্কায় ট্রাম্প–পুতিন বৈঠক শুরু

পাকিস্তানে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৯৪

আলাস্কার উদ্দেশে উড্ডয়নের আগে রাশিয়ান–আমেরিকান সহযোগিতার স্মৃতিসৌধে ফুল দিলেন পুতিন

কেন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পুতিনকে গ্রেপ্তার করা যাবে না

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুদ্ধ বন্ধে রাজি না হলে রাশিয়াকে কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে: ট্রাম্প

ইসরায়েলের বসতি স্থাপন পরিকল্পনাকে যুদ্ধাপরাধের শামিল বলল জাতিসংঘ

সুইডেনে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় ২ জন গুলিবিদ্ধ

ইসরায়েলি মন্ত্রীর ঘোষণার পর পশ্চিম তীরে আক্রমণ ও গ্রেপ্তার বাড়িয়েছে দখলদাররা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng