সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পাকিস্তানে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৯৪

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০২:০০

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে টানা ভারি বৃষ্টিপাত ও আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৯৪ জনে পৌঁছেছে। খাইবার পাখতুনখোয়া এবং আজাদ কাশ্মীর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম জিও নিউজ।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের বরাতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, খাইবার পাখতুনখোয়ায় মারা গেছেন ১৮০ জন, আজাদ কাশ্মীরে মৃত্যু হয়েছে আরও ৯ জনের। এছাড়া ২৮ জন আহত হয়েছেন।

প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে ১৫৮ জন পুরুষ, ১৯ নারী ও ১৭ শিশু। বেশিরভাগই মারা গেছেন ভবন ধসে পড়া ও বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়ার কারণে।

বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে: ১১৬টি বাড়ি পুরোপুরি ধসে পড়েছে, খাইবার পাখতুনখোয়া: ১৪টি সম্পূর্ণ, ৩৪টি আংশিক ধ্বংস, গিলগিট বাল্টিস্তান: ৩টি সম্পূর্ণ, ১৪টি আংশিক, আজাদ কাশ্মীর: ২৮টি সম্পূর্ণ, ২৩টি আংশিক বিধ্বস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মোবাইল ফোন টাওয়ার, সড়কপথ, ও ব্রিজ, ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বহু এলাকা।

বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দিতে গিয়ে খারাপ আবহাওয়ার কারণে একটি উদ্ধার হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়। এতে ৫ জন নিহত হন। উদ্ধারকারী দলগুলো আকাশপথে, পায়ে হেঁটে এবং ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক দিয়ে দুর্গত এলাকায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আরও প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে, জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

মৃত্যু পাকিস্তান বন্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার ২ দিনে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কী করেছিলেন? 

পাকিস্তানে বন্যা ও ভূমিধসে নিহত ২৫

পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইল মেনে নেবে না ভারত: মোদি

জম্মু-কাশ্মীরে বন্যা ও ভূমিধসে নিহত বেড়ে ৪৬

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পাকিস্তানের সঙ্গে খনিজ ও হাইড্রোকার্বন খাতে সহযোগিতা বাড়াবে যুক্তরাষ্ট্র

কুয়েতে ভেজাল মদপানে মৃত্যু বেড়ে ১৩, বেশিরভাগই এশীয় নাগরিক

‘মেঘ বিস্ফোরণে’ ভারতে ১০ জনের মৃত্যুর শঙ্কা

ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধের জন্য ‘আর্মি রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা পাকিস্তানের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng