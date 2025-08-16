সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আলাস্কায় ট্রাম্প–পুতিন বৈঠক শুরু

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০২:৪৭

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহু প্রতীক্ষিত বৈঠক শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে। স্থানীয় সময় শুক্রবার সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় রাত ১টা ৩০ মিনিট) আলাস্কার জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ–রিচার্ডসন সামরিক ঘাঁটিতে এই ঐতিহাসিক বৈঠক শুরু হয়।

এই বৈঠক দুই দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর পুতিনের সঙ্গে এটিই তার প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ। পাশাপাশি, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরুর পর এই প্রথম কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বৈঠকে অংশ নিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, রাশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। অপরদিকে, রাশিয়ার প্রতিনিধি দলে আছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্গেই লাভরভ, রুশ প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক ইউরি উশাকভ।

মূল আলোচ্য বিষয়—ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের উপায় খোঁজা। তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এ সংঘাতের অবসানে সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজতেই দুই নেতার এই বৈঠক।

বৈঠকের জন্য আলাস্কার এলমেনডর্ফ–রিচার্ডসন ঘাঁটি বেছে নেওয়ার পেছনে রয়েছে ঐতিহাসিক ও কৌশলগত গুরুত্ব। একসময় রাশিয়ার মালিকানাধীন ছিল আলাস্কা—তাই এর প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। সেইসঙ্গে, এটি একটি নিরাপদ সামরিক অঞ্চল যেখানে এমন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক নিরাপদভাবে আয়োজন করা সম্ভব।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর কূটনৈতিক প্রস্তাব আসতে পারে এমন আশায় বৈঠকের দিকে নজর রেখেছে বিশ্ব। বৈঠকের আগে ট্রাম্প বলেন, আলোচনার ফলপ্রসূ হতে হবে, নইলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।

তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে এই বৈঠকে আমন্ত্রণ না জানানো নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ইউক্রেনপন্থী নেতারা একে "রাশিয়ার জয়" বলে মন্তব্য করেছেন।

বিশ্ব নেতারা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানালেও বৈঠকের আসল ফলাফল জানতে অপেক্ষা করতে হবে আলোচনার শেষ পর্যন্ত।

ইত্তেফাক/এএম

যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া বিশ্ব সংবাদ ভ্লাদিমির পুতিন ডোনাল্ড ট্রাম্প

