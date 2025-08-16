সেকশন

চট্টগ্রামে প্লাস্টিক কারখানায় আগুন, পর্যাপ্ত পানির অভাবে বেকায়দায় ফায়ার সার্ভিস 

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৩৭

চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় একটি প্লাস্টিক কারাখানায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট। তবে আশপাশে পর্যাপ্ত পানির উৎস না থাকায় আগুন নেভাতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের রির্জাভ করা পানির ওপর নির্ভর করে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায় ফায়ার সার্ভিস।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দিবগত রাত ২টার সময় অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। এরপর আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট কাজ করে।

কি কারণে আগুন লেগেছে সে বিষয়ে এখনও ফায়ার সার্ভিস কিছু জানায়নি। সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কেও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। 

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, এক্সেস রোডের মুখে আহাদ কনভেনশন হলের পাশে রাতে প্রথমে জুটের গুদামে আগুন লাগে। এরপর পাশের প্লাস্টিক কারখানা ও কয়েকটি বাসাবাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। জুটের গুদাম ও কারখানা ব্যক্তি মালিকানাধীন। এর আগেও সেখানে আগুন লেগেছিল।

ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুম সূত্র জানায়, রাত ২টার সময় আগুনের সংবাদ আসে। এরপর ৪টি স্টেশনের ৯টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। রাতে ৪টা ৪৫ মিনিটের সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি নির্বাপণ করা যায়নি।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রামের উপ-সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল মন্নান গণমাধ্যমকে বলেন, পর্যাপ্ত পানি না থাকায় বেকায়দার পড়তে হচ্ছে। কারখানায় থাকা দাহ্য পদার্থের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়েছে। তবুও রাত ৪টা ৪৫ মিনিট থেকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। এখন নির্বাপণের কাজ চলছে। আগুনে সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত সাপেক্ষে বলা যাবে।

