যানজটে আটকা ফায়ার সার্ভিস, পুড়লো ২৫ দোকান

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে সৃষ্ট ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেছে অন্তত ২৫টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে ভাটিয়ারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ঘাটা এলাকায় কামাল মার্কেটে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, রাত নয়টার দিকে কামাল মার্কেটের একটি দোকানে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পুরো মার্কেটসহ আশপাশের দোকান পুড়ে যায়। অধিকাংশ দোকান পুরাতন জাহাজ-সংক্রান্ত হওয়ায় গ্যাস ও অক্সিজেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে পাঁচ কোটি টাকার বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মার্কেটের মালিক মোহাম্মদ আরাফাত অভিযোগ করে বলেন, “ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়ার এক ঘণ্টা পর তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সময়মতো এলে অনেক দোকান বাঁচানো যেত।”

তবে কুমিরা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা আল মামুন জানান, খবর পেয়েই চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছিল। কিন্তু মহাসড়কে তীব্র যানজটের কারণে পৌঁছাতে দেরি হয়। রাত সাড়ে দশটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব এখনো জানা যায়নি।

চট্টগ্রাম সারাদেশ আগুন

