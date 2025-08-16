শেখ মুজিবের মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া মাহফিল, ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ আটক ৩

শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলায় আয়োজিত দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে অংশ নেওয়ায় ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে চাপরাশিরহাট ইউনিয়নের রামেশ্বরপুর গ্রামের সাতবাড়িয়া জামে মসজিদ এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন মসজিদের ইমাম নিজাম উদ্দিন, মুয়াজ্জিন নজরুল ইসলাম এবং ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য মো. করিম।
জানা গেছে, শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিকেলে আয়োজন করা হয় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল। সেখানে অংশগ্রহণ করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা স্থানীয় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। রাতে দোয়া মাহফিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে প্রয়াত ছাত্রলীগ নেতা স্বপন মোল্লার বাড়িতে ‘স্বপন মোল্লা স্মৃতি ফাউন্ডেশন’-এর ব্যানারে স্থানীয় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা এ মাহফিলের আয়োজন করেন। ইমাম ও মুয়াজ্জিন দোয়া পরিচালনা করেন। রাতে মাহফিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ অভিযান চালায়।
এ ঘটনায় রাতেই যুবদল ও জামায়াতের নেতা-কর্মীরা চাপরাশিরহাট বাজারে বিক্ষোভ মিছিল করেন।
মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজনের ঘটনায় তিনজনকে আটকের বিষয়টি কবিরহাট থানার কর্তব্যরত সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) রফিকুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।’