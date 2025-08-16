স্ত্রী মেলানিয়ার লেখা ব্যক্তিগত চিঠি পুতিনকে পৌঁছে দিলেন ট্রাম্প, ছিল ‘স্পর্শকাতর’ বিষয়

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলাস্কায় বৈঠকের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পের লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠি হাতে তুলে দিয়েছেন।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুইজন হোয়াইট হাউস কর্মকর্তার বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে।
ওই কর্মকর্তারা বলেছেন, আলাস্কায় বৈঠকের সময় ট্রাম্প নিজ হাতে মেলানিয়ার চিঠিটি পুতিনকে পৌঁছে দেন। স্লোভেনিয়ায় জন্ম নেওয়া মেলানিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে আলাস্কা সফরে যাননি। জানা গেছে, চিঠিতে ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে শিশুদের দুর্দশার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে, যা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়।
কর্মকর্তারা চিঠির বিস্তারিত প্রকাশ করতে রাজি হননি, তবে জানান যে ইউক্রেনীয় শিশুদের অপহরণের বিষয়টি এতে উল্লেখ আছে।
রুশ বাহিনীর হাতে ইউক্রেনীয় শিশুদের অপহৃত হওয়ার বিষয়টি ইউক্রেনের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি ইস্যু।
ইউক্রেন সরকার জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে কয়েক হাজার ইউক্রেনীয় শিশুকে পরিবারের সম্মতি ছাড়া রাশিয়া বা রুশ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিয়েভ এটিকে জাতিসংঘ সনদের ভাষায় গণহত্যার শামিল যুদ্ধাপরাধ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।
অন্যদিকে মস্কো দাবি করেছে, তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সুরক্ষার জন্য স্থানান্তর করেছে।
জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় বলেছে, ২০২২ সালে পূর্ণমাত্রায় আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে রাশিয়া লক্ষ লক্ষ ইউক্রেনীয় শিশুর ভোগান্তির কারণ হয়েছে এবং তাদের অধিকার লঙ্ঘন করেছে।
গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের অ্যাঙ্কোরেজ শহরে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ট্রাম্প ও পুতিন প্রায় তিন ঘণ্টা বৈঠক করলেও ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কোনো যুদ্ধবিরতি বা চূড়ান্ত কোনো চুক্তি হয়নি।