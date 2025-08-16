যুদ্ধ বন্ধ করতে পারলে ট্রাম্পকে নোবেলের জন্য মনোনীত করা হবে: হিলারি ক্লিনটন 

সাবেক মার্কিন ফার্স্টলেডি হিলারি ক্লিনটন বলেছেন, যদি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন, তবে তিনি ট্রাম্পকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করবেন। তবে এই শান্তি প্রক্রিয়ায় যেন ইউক্রেনকে কোনো ভূখণ্ড ছাড়তে না হয়, সেটি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। খবর এনডিটিভির।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে হিলারি এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'যদি ট্রাম্প যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন, যদি ইউক্রেন কোনো ভূখণ্ড হারাতে না হয় এবং তিনি সত্যিই পুতিনের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে পারেন, তাহলে আমার বিশ্বাস আমি তাকে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করবো।'
পুতিনের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে হিলারির মন্তব্য, 'ট্রাম্প তার বন্ধুর সঙ্গে নয়, এমন এক প্রতিপক্ষের সঙ্গে দেখা করছেন, যিনি যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা মিত্রদের ধ্বংস করতে চান।'
অন্যদিকে, এয়ারফোর্স ওয়ান থেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জানান, তার ধারণা পুতিনের সঙ্গে বৈঠকটি ফলপ্রসূ হবে। পরে একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি বলেন, 'আমি চাই দ্রুত যুদ্ধবিরতি কার্যকর হোক।'
উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটনকে পরাজিত করেছিলেন ট্রাম্প। সে সময় নির্বাচনী প্রচারণায় পুতিনের প্রশংসা করায় হিলারি প্রকাশ্যে ট্রাম্পকে সমালোচনা করেছিলেন। যদিও তখন রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত শুরু হয়নি। হিলারির ভাষায়, 'ট্রাম্প পুতিনের মতো স্বৈরশাসকদের প্রশংসা করেন, অথচ আমাদের মিত্রদের সঙ্গে লড়াই করেন।'