সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাশিয়ার তেল কেনা ইস্যু

চীনের ওপর এখনই শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করবে না ট্রাম্প

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৪
রাশিয়া, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতীকী যুদ্ধ। ছবি: বেনেট ইন্সটিটিউট

রাশিয়ার তেল কেনা দেশগুলোর মধ্যে চীনের বিরুদ্ধে আপাতত কোনো শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করছেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তিনি সতর্ক করেছেন, দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী এমন পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) এক অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। যদিও একই অভিযোগে ভারতের পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

ট্রাম্প স্পষ্ট করে বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে কোনো উদ্যোগ না নিলে মস্কোর ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে এবং রাশিয়ার তেল আমদানি চালিয়ে যাওয়া দেশগুলোকেও শাস্তির মুখে পড়তে হবে। বর্তমানে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় দুই তেল ক্রেতা হলো চীন ও ভারত। খবর রয়টার্সের।

গত সপ্তাহে ট্রাম্প ভারতের পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। অভিযোগ ছিল, দিল্লি এখনো রাশিয়ার কাছ থেকে তেল আমদানি করছে। তবে চীন রাশিয়ার সবচেয়ে বড় ক্রেতা হলেও দেশটির বিরুদ্ধে এখনো কোনো সরাসরি ব্যবস্থা নেননি তিনি।

ফক্স নিউজ উপস্থাপক শন হ্যানিটির প্রশ্নে ট্রাম্প বলেন, আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে যুদ্ধবিরতি আনতে ব্যর্থ হওয়ার পরও চীনের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তার ভাষায়, 'আজকের বৈঠকের পর আমার মনে হয়েছে এখনই পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার নেই। হয়তো দুই বা তিন সপ্তাহ পর তা বিবেচনা করতে হতে পারে। তবে বৈঠকটি খুবই ভালো হয়েছে।'

বিশ্লেষকরা বলছেন, যদি ট্রাম্প রাশিয়াকে ঘিরে শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞা বাড়াতে থাকেন, তবে এর প্রভাব সরাসরি পড়বে চীনের অর্থনীতিতে। সি চিন পিংয়ের নেতৃত্বাধীন দেশটি বর্তমানে ধীরগতির প্রবৃদ্ধির চাপে রয়েছে। ফলে নতুন করে শুল্ক আরোপ বেইজিংয়ের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এদিকে বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে উত্তেজনা কমাতে শি–ট্রাম্প একটি বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছেন। কিন্তু যদি যুক্তরাষ্ট্র দমনমূলক পদক্ষেপ জোরদার করে, তাহলে রাশিয়ার পর সবচেয়ে বড় লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠতে পারে চীন।

ভারতের প্রতিক্রিয়া

ভারতের পণ্যে মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর নয়াদিল্লি কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, “যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। অথচ ভারতের জ্বালানি আমদানি বাজারভিত্তিক এবং ১৪০ কোটি মানুষের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তা অপরিহার্য।” জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় নেওয়া এই পদক্ষেপকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ ‘দুঃখজনক’ বলে আখ্যা দিয়েছে ভারত।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র অর্থনীতি ইউরোপ এশিয়া চীন রাশিয়া বিশ্ব সংবাদ বাণিজ্য

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বন্যা-ভূমিধসে বিপর্যস্ত পাকিস্তান, প্রাণহানি ছাড়ালো ৩০০ 

ধর্মঘটে এয়ার কানাডার ৬২৩ ফ্লাইট বাতিল, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

যুদ্ধ বন্ধ করতে পারলে ট্রাম্পকে নোবেলের জন্য মনোনীত করা হবে: হিলারি ক্লিনটন 

স্ত্রী মেলানিয়ার লেখা ব্যক্তিগত চিঠি পুতিনকে পৌঁছে দিলেন ট্রাম্প, ছিল ‘স্পর্শকাতর’ বিষয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পুতিনের সঙ্গে বৈঠক, ১০ এ ১০ দিলেন ট্রাম্প

ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকে কার লাভ হলো? 

যুদ্ধবিরতি এখন জেলেনস্কির ওপর নির্ভর করছে: ট্রাম্প

রাখাইনে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তীব্রতর, সেদ্ধ কচু-লতাপাতা খেয়ে বাঁচছে মানুষ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng