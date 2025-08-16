সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
সোমবার ওয়াশিংটনে ট্রাম্প-জেলেনস্কি বৈঠক

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩৮

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আগামী সোমবার (১৮ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের জন্য ওয়াশিংটন যাচ্ছেন। শনিবার সকালে এক বার্তায় জেলেনস্কি এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমি সোমবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার সব খুঁটিনাটি আলোচনা করার পরিকল্পনা করছি। আমন্ত্রণের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।’

জেলেনস্কি জানান, এর আগে ট্রাম্পের সঙ্গে তার এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে দীর্ঘ ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। প্রথমে দুই প্রেসিডেন্ট একান্তে বৈঠক করেন, পরে ইউরোপীয় নেতাদের অংশগ্রহণে যৌথ বৈঠক হয়।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমরা প্রতিটি ধাপে ইউরোপীয় নেতাদের উপস্থিতি চাই, যাতে আমেরিকার পাশাপাশি ইউরোপও একসঙ্গে নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দিতে পারে।’

ওয়াশিংটনের এই বৈঠকের প্রেক্ষাপট তৈরি হয় আলাস্কায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাম্প্রতিক আলোচনার পর। শুক্রবার অনুষ্ঠিত ওই বহুল প্রত্যাশিত বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি না হলেও ট্রাম্প জানান, আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে। তার দাবি, সম্ভাব্য চুক্তির সাফল্য এখন জেলেনস্কির অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করছে।

পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের আগেই ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে সমাধানে পৌঁছাতে হলে তাকে জেলেনস্কির সঙ্গেও বসতে হবে। সূত্র অনুযায়ী, চলমান এই আলোচনার অর্থ দাঁড়ায় — যদি সমঝোতা হয়, তবে কোনো পক্ষ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন হামলা চালানো হবে না।

এদিকে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট সম্ভাব্য ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের জন্য ট্রাম্পের প্রস্তাবকে সমর্থন করি। এই বৈঠকে সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারব। সেজন্য ত্রিপক্ষীয় বৈঠকই সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত।’

বিশ্লেষকদের মতে, ইউক্রেনের জোর দিয়ে ইউরোপীয় নেতাদের উপস্থিতির প্রসঙ্গ তোলার পেছনে একটি কৌশল আছে। দেশটির নীতিনির্ধারকেরা মনে করেন, ইউরোপীয় দেশগুলোকে অন্তর্ভুক্ত রাখলে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় ট্রাম্পের ওপর বাড়তি চাপ থাকবে এবং নিরাপত্তা নিশ্চয়তাও আরও শক্তিশালী হবে।

