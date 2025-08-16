রাশিয়া একজন তেলের ক্রেতা হারিয়েছে, সেটি হলো ভারত: ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বাস করেন, রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য ভারতের ওপর ২৫% অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ফলে রাশিয়া একটি প্রধান তেল ক্রেতা হারিয়ে ফেলেছে।
আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনার 'অর্থনৈতিক দিক' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প ফক্স নিউজকে বলেন, 'আচ্ছা, তারা (রাশিয়া) বলতে গেলে একজন তেল ক্লায়েন্টকে হারিয়েছে, অর্থাৎ ভারত, যারা প্রায় ৪০% তেল আমদানি করছিল।'
তিনি উল্লেখ করেন, 'আপনি জানেন, চীনও অনেক কিছু করছে... এবং যদি আমি দ্বিতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করি, তাহলে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ধ্বংসাত্মক হবে। তবে যদি আমাকে এটা করতে হয়, আমি এটা করব। তবে হয়তো আমাকে এটা করতে হবে না।'
সাংবাদিক জানিতে চান চীনের মতো অন্যান্য দেশ যখন রাশিয়ার তেল কিনছে, তখন কেন ভারতকে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে - এই প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'আপনি আরও অনেক কিছু দেখতে পাবেন...আপনি আরও অনেক নিষেধাজ্ঞা দেখতে পাবেন।'
টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে, ট্রাম্পের এই মন্তব্যগুলো যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানির ওপর ৫০% শুল্ক আরোপের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের পর এলো। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের তেল বাণিজ্যকে অতিরিক্ত শুল্কর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।