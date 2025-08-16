সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাশিয়া একজন তেলের ক্রেতা হারিয়েছে, সেটি হলো ভারত: ট্রাম্প

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৩
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বাস করেন, রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য ভারতের ওপর ২৫% অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ফলে রাশিয়া একটি প্রধান তেল ক্রেতা হারিয়ে ফেলেছে।

আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনার 'অর্থনৈতিক দিক' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প ফক্স নিউজকে বলেন, 'আচ্ছা, তারা (রাশিয়া) বলতে গেলে একজন তেল ক্লায়েন্টকে হারিয়েছে, অর্থাৎ ভারত, যারা প্রায় ৪০% তেল আমদানি করছিল।'

তিনি উল্লেখ করেন, 'আপনি জানেন, চীনও অনেক কিছু করছে... এবং যদি আমি দ্বিতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করি, তাহলে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ধ্বংসাত্মক হবে। তবে যদি আমাকে এটা করতে হয়, আমি এটা করব। তবে হয়তো আমাকে এটা করতে হবে না।'

সাংবাদিক জানিতে চান চীনের মতো অন্যান্য দেশ যখন রাশিয়ার তেল কিনছে, তখন কেন ভারতকে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে - এই প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'আপনি আরও অনেক কিছু দেখতে পাবেন...আপনি আরও অনেক নিষেধাজ্ঞা দেখতে পাবেন।'

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে, ট্রাম্পের এই মন্তব্যগুলো যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানির ওপর ৫০% শুল্ক আরোপের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের পর এলো। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের তেল বাণিজ্যকে অতিরিক্ত শুল্কর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

ভারত যুক্তরাষ্ট্র চীন রাশিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প শুল্ক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাশিয়ায় কারখানায় আকস্মিক বিস্ফোরণে ১১ জন নিহত, আহত ১৩০

সোভিয়েত ইউনিয়নের সোয়েটশার্ট পরে আলাস্কায় রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যাভরভ

শি বলেছেন, আমি প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন চীন তাইওয়ান আক্রমণ করবে না: ট্রাম্প

চীনের ওপর এখনই শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করবে না ট্রাম্প

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুদ্ধ বন্ধ করতে পারলে ট্রাম্পকে নোবেলের জন্য মনোনীত করা হবে: হিলারি ক্লিনটন 

পুতিনের সঙ্গে বৈঠক, ১০ এ ১০ দিলেন ট্রাম্প

ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকে কার লাভ হলো? 

আলাস্কায় হলো না কোনো চুক্তি, তবে ‘বড় দুই জয়’ পেলেন পুতিন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng