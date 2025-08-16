সেকশন

নোয়াখালীর সাবেক যুবলীগ নেতার বাড়িতে আগুন

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আলাইয়ারপুর ইউনিয়নে মো. শাকিল (২৭) নামে এক যুবলীগ নেতার বসতঘরে হামলা ও ভাঙচুর করে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে উপজেলার আলাইয়ারপুর ইউনিয়নে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মোশকপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

যুবলীগে নেতা শাকিল মাহমুদ আলাইয়ারপুর ইউনিয়নের যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় যুবদলকর্মী নাজুমল হাসান ও তার ভাই মাহেদুল ইসলামের সঙ্গে শাকিলের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এর একপর্যায়ে নাজমুল ও মাহেদুল শাকিলের বাড়ির লোকজনের মারধরে গুরুতর আহত হন। এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর নাজমুলের অনুসারী ও সঙ্গীরা শাকিলের বাড়ি ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করেন।

জানতে চাইলে যুবলীগ নেতা শাকিল মাহমুদ বলেন, তিনি ইরাকপ্রবাসী। তিন মাস আগে ছুটিতে দেশে এসেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ঢাকায় থাকেন। চাঁদার জন্য কিছু ব্যক্তি তাকে হয়রানি করে আসছিলেন। এর জেরে গতকাল সন্ধ্যায়ও তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। তবে তার গায়ে লাগেনি। এরপর তার স্বজনেরা প্রতিরোধ করায় তার বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন যুবদল কর্মী পরিচয় দেওয়া নাজমুল হক। তিনি ও তার ভাই মাহেদুল ইসলাম বর্তমানে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নাজমুল হক বলেন, শাকিলের বাড়ির সামনে দিয়ে তিনি ও তার ভাই বাজারে যাচ্ছিলেন। এ সময় তুচ্ছ ঘটনায় তার ভাইয়ের সঙ্গে শাকিলের কথা-কাটাকাটি হয়। এর একপর্যায়ে তাকে ও তার ভাইকে মারধর করা হয়েছে। এরপর কারা শাকিলের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে, তিনি জানেন না।

বেগমগঞ্জের আলাইয়ারপুর ইউনিয়নে যুবদলের কোনো কমিটি নেই। আলাইয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মীরজুমলা মিঠু বলেন, নাজমুল যুবদলের কর্মী হিসেবে পরিচয় দেন। তার ওপর হামলা চালানোর জেরে তার অনুসারীরা শাকিলের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছেন।

বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিটন দেওয়ান বলেন, খবর পেয়ে তিনি নিজেই পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে গেছেন। আগুনে শাকিলদের বসতঘর পুরোটা পুড়ে গেছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অগ্নিসংযোগের ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

