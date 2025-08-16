সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নিজের ছোঁড়া বোমা বিস্ফোরিত হয়ে ১ ডাকাত নিহত, গণপিটুনিতে আহত আরও ২

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১০

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ডাকাতি করতে গিয়ে নিজের ছোঁড়া বোমা বিস্ফোরিত হয়ে এক ডাকাত নিহত হয়েছেন। এ সময় গণপিটুনিতে আহত হয়েছে আরও ২ ডাকাত।

শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোরে উপজেলার কলাগাছিয়া ইউনিয়নের শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত কলাগাছিয়া বাজার এলাকায় ঐ ঘটনা ঘটে। তবে নিহত ও আহতদের কারো নাম পরিচয় জানা যায়নি।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার ভোরে ডাকাতরা নৌপথে এসে কলাগাছিয়া বাজার সংলগ্ন বাড়ি গুলোতে ডাকাতির চেষ্টা চালায়। ঐ সময় ঘটনা টের পেয়ে এলাকাবাসী লাঠিসোঁটা নিয়ে তাদের ধাওয়া করে। তখন ডাকাতরা আবারো নদীপথে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ঐ সময় এক ডাকাত ট্রলার থেকে হাত বোমা ছোঁড়ার চেষ্টা করলে বোমাটি তার হাতেই বিস্ফোরিত হলে ঐ ডাকাতের হাত উড়ে যায়। আহত অবস্থায় সে ট্রলার থেকে নদীতে পড়ে যায়। অপর দুই ডাকাতকে এলাকাবাসী গণপিটুনি দেয়। আহত অবস্থায় তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সদর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপ পরিদর্শক মো. রকিবুল হোসেন বলেন, নিহত ডাকাতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হতাহতদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

