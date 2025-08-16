আশুলিয়ায় পরিবহনে চাঁদাবাজির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

সাভারের আশুলিয়ায় বাস কাউন্টারে চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোর রাতে আশুলিয়ার বাইপাইল বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- পাবনা জেলার চাটমোহর থানার হরিপুর মমিনপাড়া এলাকার মৃত রমজান কারীর ছেলে সজিব হোসেন (৩৫), নাটোর জেলার সদর থানার কানাইখারী এলাকার মৃত আ. রহিমের ছেলে আব্দুল আওয়াল (৫০) এবং বরিশাল জেলার কাজিরহাট থানার চর খাজুইরা এলাকার কবির মাতুব্বরের ছেলে মিরাজ মাতুব্বর (৩০)। তারা আশুলিয়ার পলাশবাড়ীসহ বিভিন্ন এলাকায় ভাড়া থাকতেন বলে জানা যায়।
আশুলিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হান্নান জানান, শনিবার ভোর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আশুলিয়ার বাইপাইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত থাকার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।