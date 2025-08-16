সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আশুলিয়ায় পরিবহনে চাঁদাবাজির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩০

সাভারের আশুলিয়ায় বাস কাউন্টারে চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোর রাতে আশুলিয়ার বাইপাইল বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- পাবনা জেলার চাটমোহর থানার হরিপুর মমিনপাড়া এলাকার মৃত রমজান কারীর ছেলে সজিব হোসেন (৩৫), নাটোর জেলার সদর থানার কানাইখারী এলাকার মৃত আ. রহিমের ছেলে আব্দুল আওয়াল (৫০) এবং বরিশাল জেলার কাজিরহাট থানার চর খাজুইরা এলাকার কবির মাতুব্বরের ছেলে মিরাজ মাতুব্বর (৩০)। তারা আশুলিয়ার পলাশবাড়ীসহ বিভিন্ন এলাকায় ভাড়া থাকতেন বলে জানা যায়।

আশুলিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হান্নান জানান, শনিবার ভোর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আশুলিয়ার বাইপাইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত থাকার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

সাভার সারাদেশ চাঁদাবাজি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কেরানীগঞ্জে তালাবদ্ধ ঘর থেকে কিশোরের মরদেহ উদ্ধার

আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় ভাঙচুর, গ্রেপ্তার ২

নিজের ছোঁড়া বোমা বিস্ফোরিত হয়ে ডাকাত নিহত, গণপিটুনিতে আহত ২

পটুয়াখালীতে জেলের জালে ২২ কেজির কোরাল মাছ, বিক্রি ৩৫ হাজার টাকায়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঝিনাইগাতীতে দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদকর্মীর ওপর সন্ত্রাসী হামলা

নোয়াখালীর সাবেক যুবলীগ নেতার বাড়িতে আগুন

শ্রীমঙ্গলের গহীন অরণ্যে ৩০টিরও বেশি প্রাচীন গিরিখাতের সন্ধান

ঐতিহ্যবাহী পলো আজ বিলুপ্তির পথে

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng