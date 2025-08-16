আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় ভাঙচুর, গ্রেপ্তার ২

সাভারের আশুলিয়ায় তৈরি পোশাক কারখানায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সিকিউরিটি গার্ডকে মারধরের ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী।
শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন আশুলিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হান্নান। শুক্রবার রাতে আশুলিয়ার ঘোষবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে রাতেই তাদেরকে থানায় হস্তান্তর করে যৌথ বাহিনী।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলো- রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার উত্তর বাউচার এলাকার আকতারুল ইসলামের ছেলে মতিউর রহমান (২৮) ও নীলফামারী জেলার ডিমলা থানার দোহারপাড়া এলাকার আমিনুর রহমানের ছেলে তৌহিদুল ইসলাম (২৫)। তারা উভয়ে আশুলিয়ার ঘোষবাগ এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন বলে জানা যায়।
পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকায় অনন্ত গার্মেন্টস কারখানায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন কয়েক’শ দুর্বৃত্ত। এ সময় তারা কারখানাটি ব্যাপক ভাঙচুর করে ২১ জনকে পিটিয়ে আহত করে। এদের মধ্যে দুইজন গুরুতর আহত হয়। পরে কয়েক’শ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে আশুলিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেন অনন্ত গার্মেন্টসের ডেপুটি ম্যানেজার (প্রশাসন) খাজেজ আহমেদ।
আশুলিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হান্নান জানান, তাদেরকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।